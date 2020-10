O BGK concorda com o relatório do FMI: "Investimento em infraestrutura é uma prioridade chave para a região CESEE acelerar a convergência em direção da UE15"

VARSÓVIA, Polônia, 18 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O investimento em infraestrutura é uma prioridade chave para países da Europa Central, do Leste e do Sul (CESEE) acelerarem a convergência dos padrões de vida em direção ao nível dos países europeus mais avançados, o EU15 – diz o relatório do FMI publicado em 28 de setembro de 2020. O FMI destaca o Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) como uma iniciativa com o "objetivo de tratar as necessidades de infraestrutura na CESEE."

O relatório estima que fechar 50% da lacuna de infraestrutura até 2030 exigirá um investimento anual de 3 a 8% do PIB. Atrair investidores privados deverá ser uma etapa importante para vencer esse desafio ambicioso.

Para envolver investidores, o banco de desenvolvimento estatal da Polônia, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), tomou a iniciativa de estabelecer o Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF). No relatório, o FMI menciona o Three Seas Fund como uma "das diversas iniciativas com o objetivo de tratar das necessidades de infraestrutura na CESEE".

"O Three Seas Fund é a dimensão econômica da Three Seas Initiative. O Fundo é o mais importante empreendimento financeiro na Europa Central e oriental. Estabelecemos um objetivo claro para o Fundo - suporte financeiro para investimentos em infraestrutura na região. Esse suporte é especialmente importante nestes dias em que as economias lutam contra os efeitos da pandemia de COVID. O promotor e co-fundador do Fundo é o banco de desenvolvimento polonês BGK. Nós instituímos o Fundo junto com nossos parceiros do banco romeno de desenvolvimento EximBank" – diz Beata Daszyńska-Muzyczka, Supervisory Board Chairperson do 3SIIF e BGK President.

O principal objetivo do Three Seas Fund é investir em transporte, energia e infraestrutura digital no eixo norte-sul dos países do Three Seas e compensar as diferenças de desenvolvimento regional na União Europeia. O Fundo é uma iniciativa comercial e orientada para o mercado que oferecerá um investimento diversificado e um retorno atrativo.

A equipe do FMI também afirmou que, se bem feito, o investimento em infraestrutura pode render dividendos significantes na região. Mais e melhor investimento público pode ajudar a reparar o dano econômico da pandemia, aumentar o potencial de produção e acelerar a convergência dos rendimentos com a EU15.

"Nesta época de desaceleração econômica, seus benefícios podem ser ainda maiores. Estimamos que para cada porcentagem do PIB gasto em infraestrutura, a produção poderá aumentar de 0,5 a 0,75% no curto prazo e em até 2 a 2,5% no longo prazo" – segundo o relatório.

Veja o relatório completo do FMI aqui: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/24/na092820-central-eastern-southeastern-europe-after-covid-19-securing-recovery-wise-public-investment

Visite o website do 3SIIF aqui: https://3siif.eu/

