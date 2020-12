O BigBrainBank agita o ecossistema de negociação de corretagem financeira com a iniciativa de banco digital

Pagamentos



O BigBrainBank conecta pessoas, tecnologias, plataformas de negociação de corretagem e crowdfunding para serviços de microfinanciamento – tudo dentro de um ecossistema. Simplificamos as transações e os pagamentos.



O BigBrainBank conecta pessoas, tecnologias, plataformas de negociação de corretagem e crowdfunding para serviços de microfinanciamento – tudo dentro de um ecossistema. Simplificamos as transações e os pagamentos. Envio de dinheiro



O fluxo de fundos, negociações e serviços foram incluídos, ao mesmo tempo em que promove o crescimento mútuo, a colaboração estratégica e as economias com boa relação custo-benefício para todos as partes do mercado.



O fluxo de fundos, negociações e serviços foram incluídos, ao mesmo tempo em que promove o crescimento mútuo, a colaboração estratégica e as economias com boa relação custo-benefício para todos as partes do mercado. Empréstimo



Oferecemos suporte a uma plataforma de crowdfunding com mecanismos e recursos dentro de um sistema integrado para apoiar comunidades e startups.

De acordo com o CEO do BBB, Dato 'Dr Brendon Yong, "o banco digital é o caminho para conectar negociadores e corretores e, além disso, entrar em contato com um banco de dados crescente de clientes que podem se conectar e convergir à medida que adicionamos mais produtos e serviços ao portfólio do banco digital BigBrainBank com o passar do tempo."

Os parceiros do ecossistema de fase 1 incluem corretoras confiáveis, como Tradeview Markets, Lirunex, LMAX e CWG Markets. O BigBrainBank também está finalizando as negociações com outras empresas, incluindo corretoras, bancos e instituições financeiras para oferecer mais marcas e serviços de suporte para reforçar a estrutura do banco digital.

Seguindo em frente, o BigBrainBank está embarcando em um lançamento virtual do TheBrain e anunciando a próxima fase de desenvolvimento com promoções especiais para os assinantes do TheBrain, com o apoio de várias corretoras confiáveis. Mais detalhes serão anunciados posteriormente.

Sobre o BigBrainBank

O BigBrainBank é uma empresa fintech edutech especializada em educação financeira e informações financeiras. Os fundadores e a equipe de gestão são especialistas do setor com experiência integrada e expertise em suas áreas de especialização.

Para consultas, entre em contato com:

Caroline Ang

e-mail: [email protected]

site: bigbrainbank.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393107/BBB.jpg

FONTE BigBrainBank

SOURCE BigBrainBank