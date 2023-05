O Blackboard Learn da Anthology destaca as principais conquistas em todo o mundo e supera o marco de recursos entregues

O Blackboard Learn está ganhando força, sendo selecionado em avaliações de substituição e diretas em todo o mundo

O desenvolvimento de recursos do Blackboard Learn orientado pelos programas de feedback de clientes geraram mais de 200 novas melhorias e proporcionaram o maior número de recursos do setor em 2022

BOGOTÁ, Colombia, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- a Anthology, fornecedora líder em soluções educacionais que dão apoio ao ciclo de vida completo do aluno, anunciou hoje que seu principal sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS), o Blackboard Learn, é a solução cada vez mais preferida pelas instituições no mundo inteiro. O crescimento é atribuído, em parte, ao investimento significativo no produto desde que se tornou parte do portfólio da Anthology em 2021. Esse investimento proporcionou a disponibilização de mais de 200 recursos novos desde que a fusão acelerou seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento de recursos é alimentado por um nível sem precedentes de opiniões de clientes. As conquistas competitivas recentes em todo o mundo e um aumento de 55% ao ano no uso de cursos que desbloqueiam os benefícios do Blackboard Learn Ultra, demonstram ainda mais o crescente interesse global no novo Blackboard Learn.

"As instituições estão procurando por experiências personalizadas e informadas por dados para seus alunos. Elas selecionam o novo Blackboard Learn para impulsionar o futuro da aprendizagem em seus campi como resultado de suas avaliações quanto a terem as ferramentas certas", disse Jim Milton, Presidente e CEO da Anthology. "Nós estamos fornecendo às instituições, com o Blackboard Learn, um LMS líder de mercado, onde o feedback de clientes e usuários molda o desenvolvimento futuro. Estamos focados em oferecer a melhor experiência do setor, e essas conquistas e o impulso que elas representam refletem esse compromisso".

Em Maio, a Anthology terá desenvolvido e implantado mais de 200 recursos importantes para o Blackboard Learn, incluindo ferramentas de autoexpressão, uma experiência de teste adaptável concebida para reduzir a ansiedade dos alunos, ferramentas sofisticadas de rastreamento de progresso e insights incorporados. O desenvolvimento acelerado de recursos está ocorrendo de mãos dadas com um nível de opiniões de clientes e usuários que é líder no setor. Mais de 60 grupos focais proporcionam feedback dos usuários e instrutores, e 80% dos recursos principais identificados pelos clientes e usuários estão em desenvolvimento ativo. Essa orientação ao usuário está direcionando o desenvolvimento de recursos, como um acompanhamento mais profundo do progresso do estudante e uma visão mais holística de cada estudante. As melhorias permitem que os instrutores monitorem o progresso dos estudantes, gerenciem o contato com estudantes que não iniciaram uma atividade e fornece uma visão abrangente do status de aluno, incluindo sua nota geral, quando acessou o curso pela última vez, acomodações e feedback. Juntas, elas estão capacitando os instrutores a ter interações mais personalizadas com seus estudantes, com o intuito de ajudar a guiar esses estudantes em sua jornada única. Além dos investimentos em recursos do produto, a Anthology investiu pesadamente em ferramentas e recursos para ajudar os clientes a implementar a solução e a transição para os cursos Blackboard Learn Ultra.

"Redefinimos a jornada de adoção do Blackboard Learn Ultra com recursos e ferramentas gratuitos e fáceis de usar, além de uma equipe de adoção dedicada que está disponível para todos os clientes, o que simplifica o processo", disse JD White, Diretor de Produtos da Anthology. "O novo Learn Ultra Adoption Toolkit é uma solução completa projetada para orientar os administradores do campus em todas as etapas da jornada, a fim de se beneficiarem das ferramentas poderosas disponíveis no Learn Ultra o mais rápido e eficientemente possível".

O Blackboard Learn continua a ganhar força com as conquistas recentes no mundo todo. O LMS da Anthology está substituindo o Instructure Canvas na EC-Council University, no Novo México; no Culinary Institute Lenotre, em Houston, Texas; e no Amity Global Institute, em Cingapura. Recentemente, a Universidade Waldorf em Forest City em Iowa, a Universidade Paulista, no Brasil e a Transnet da África do Sul também selecionaram o Blackboard Learn após avaliações entre competidores.

As conquistas vão desde clientes de longa data que continuaram seu relacionamento, instituições atuais que aprofundaram seu relacionamento com soluções adicionais da Anthology, até novos clientes que selecionam o Blackboard Learn para substituir seu LMS existente. Faculdades e universidades estão obtendo experiências de ensino e aprendizagem mais simples e poderosas para dar apoio às necessidades da sala de aula moderna.

Sobre a Anthology

A Anthology oferece o maior ecossistema EdTech em escala global para educação, dando apoio a mais de 150 milhões de usuários em 80 países. Com a missão de proporcionar experiências dinâmicas e baseadas em dados para a comunidade global de educação através do Anthology Intelligent Experiences™, nós ajudamos alunos, líderes e educadores a atingir seus objetivos com a nossa oferta de 60 produtos e serviços SaaS projetados para promover o aprendizado. Saiba mais sobre como estamos cumprindo nossa missão para instituições educacionais, empresariais e governamentais em www.anthology.com.

Contato de mídia:

Erin Mitchell

Anthology

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708867/4037874/Anthology_Logo.jpg

FONTE Anthology

SOURCE Anthology