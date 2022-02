O calor pode deixar a pele oleosa? Entenda quais cuidados devem ser tomados

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A chegada do verão pode trazer alguns desconfortos para quem tem pele oleosa. Aquele aspecto brilhoso e gorduroso no rosto são algumas das características que impactam quem tem esse tipo de pele. Segundo a dermatologista Dra. Camila Ribeiro (CRM-BA 21467), "durante períodos mais quentes, ocorre um aumento na vasodilatação, que estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais sebo, deixando a pele ainda mais oleosa".