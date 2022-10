O campeão de bilheteria do Dia Nacional da China "HOME COMING" será lançado mundialmente a partir de 21 de outubro

PEQUIM, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de 8 de outubro, o filme HOME COMING passou a liderar oficialmente a bilheteria do Dia Nacional da China com mais de 152 milhões de dólares na semana de estreia. A CMC Pictures anunciou anteriormente o plano de distribuição mundial para o título e o lançará na América do Norte, Oceania, Europa, Sudeste Asiático e nos demais principais mercados de cinema a partir de 21 de outubro.

TRAILER DE HOME COMING

Com base em eventos reais, passando pelo deserto e em meio a artilharia, o filme HOME COMING retrata a arriscada jornada de dois diplomatas chineses desarmados, que acompanham 125 chineses no exterior para fugir de um país devastado pela guerra. O filme é dirigido por Xiaozhi Rao, com produção executiva de Frant Gwo e Hongwei Wang, estrelando Yi Zhang, Junkai Wang e Tao Yin.

Filmado em IMAX, a produção de HOME COMING construiu uma cidade devastada de 20 mil m2 e fez filmagens em um deserto real. A qualidade autêntica da obra recebeu grande reconhecimento após a exibição.

A CMC Pictures, distribuidora internacional de HOME COMING, foi responsável pela distribuição internacionalmente de mais de 60 grandes sucessos de bilheteria chineses, como THE WANDERING EARTH, NE ZHA, WOLF WARRIOR 2 , IP MAN 4: THE FINALE e A WRITER'S ODYSSEY. Atualmente, é uma das principais distribuidoras de filmes chineses no mercado global.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1916882/video.mp4

FONTE CMC PICTURES

