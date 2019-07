O pioneiro da assistência digital ajudará a Sherpa.ai, o previsível assistente digital, a continuar a criar recursos avançados de IA proativos e preditivos

BILBAO, Espanha e PALO ALTO, Califórnia, 23 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sherpa.ai, uma das empresas líderes em assistentes digitais preditivos e inteligência artificial, anunciou hoje que Tom Gruber, cofundador e diretor de tecnologia da Siri, agora faz parte da empresa como assessor estratégico. Tom trabalhará com a equipe da Sherpa.ai, para desenvolver novos recursos com base em IA. Como parte do acordo, a Sherpa.ai é a única empresa de assistentes digitais que ele estará assessorando.

O cofundador da Siri, Tom Gruber, junta-se à Sherpa.ai como consultor estratégico

A entrada de Tom é um marco significativo para a empresa basca, pois ele é considerado um dos maiores especialistas em inteligência artificial e assistentes digitais do mundo.

"A chegada de Tom Gruber à empresa deixa claro que estamos na vanguarda mundial, em termos de inteligência artificial e assistentes digitais", disse Xabi Uribe-Etxebarria, fundador e diretor executivo da Sherpa.ai. "A missão da Sherpa é aumentar e acelerar o potencial humano por meio do uso da IA pessoal, e a experiência e as perspectivas de Tom estão perfeitamente alinhadas com essa missão".

"Visitei a sede da empresa, em Bilbao, e fiquei impressionado com sua tecnologia de inteligência artificial. Entre as empresas de assistência digital que já vi, estou muito animado com o produto e a equipe da Sherpa.ai e, por isso, decidi me unir a eles", acrescentou Tom Gruber.

Tom é pesquisador, designer e empreendedor, com foco em tecnologia, para aumentar a inteligência e o bem-estar humano. Foi cofundador e diretor de tecnologia da equipe que criou a Siri, que foi adquirida pela Apple em 2010. Na Apple por mais de 8 anos, Tom liderou o grupo de desenvolvimento avançado, que projetou e criou protótipos de novos recursos para a Siri e produtos relacionados, que trazem inteligência para a interface.

Ao longo de sua carreira, aplicou a tecnologia da inteligência artificial para apoiar o conhecimento humano individual e coletivo. Fundou empresas para apoiar a colaboração humana e o compartilhamento de conhecimento, e sua pesquisa na Universidade de Stanford criou a base para a troca de informações semânticas e da Web Semântica.

Tim aconselhará a Sherpa.ai no desenvolvimento da próxima geração de recursos de assistentes digitais, como a personalização preditiva e proativa.

A Sherpa.ai oferece um assistente digital de marca branca, nas relações com grandes fabricantes de automóveis e empresas de telecomunicações. Recentemente, fechou uma rodada de financiamento de US$ 15 milhões para acelerar o crescimento.

Também lançou novos produtos importantes, como a plataforma Sherpa.ai Conversational OS, que permite que a tecnologia de assistentes digitais seja integrada a qualquer dispositivo, e o mecanismo preditivo e de recomendações da Sherpa.ai, por meio do qual as empresas podem equipar qualquer produto com tecnologia preditiva.

Em abril, a empresa também apresentou o Sherpa News, um aplicativo gratuito de notícias, baseado em inteligência artificial, disponível para Android e iOS, que completa o catálogo de aplicativos móveis, ao lado do assistente digital Sherpa Assistant, baixado milhões de vezes desde seu lançamento.

Sobre a SHERPA.AI

Sediada em Bilbao e no Vale do Silício, a Sherpa.ai é líder em algoritmos preditivos de inteligência artificial. Entre os seus produtos, está o assistente digital com base em sólidos algoritmos, com capacidade de conversação e previsão, permitindo ao assistente aprender com os usuários e antecipar suas necessidades, antes que eles tenham de perguntar.

A tecnologia da Sherpa.ai também é projetada para acrescentar inteligência artificial a produtos como automóveis, fones de ouvido inteligentes, alto-falantes domésticos, eletrodomésticos e outros acessórios eletrônicos. A empresa tem um acordo com a marca alemã Porsche, entre outros. A Sherpa.ai também tem um aplicativo gratuito, disponível para smartphones e tablets, que vem pré-instalado em smartphones Samsung desde 2016.

Para saber mais sobre a Sherpa.ai: http://www.sherpa.ai

Faça o download do aplicativo Sherpa News para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.newsapp

Faça o download do aplicativo Sherpa News para iOS:

https://itunes.apple.com/app/sherpa/id1455323180

Faça o download do aplicativo Sherpa Assistant para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.asistentesherpa&hl=es

Faça o download do aplicativo Sherpa Assistant para iOS:

https://apps.apple.com/es/app/sherpa-assistant/id1034759666

Sobre Xabi Uribe-Etxebarria

Xabi Uribe-Etxebarria é um empreendedor em série, fundador e diretor executivo da Sherpa.ai (o assistente digital preditivo com base em sólidos algoritmos de inteligência artificial). Recebeu inúmeros prêmios e reconhecimento, inclusive tendo sido nomeado um dos melhores inovadores com menos de 35 anos pela revista MIT Technology Review. Xabi também foi incluído na lista "Os 100 do ano", publicada pelo jornal EL PAÍS, como uma das 100 pessoas mais influentes da Ibero-América. É também mentor na Saïd Business School, da Universidade de Oxford.

Sobre Tom Gruber

Tom Gruber é um designer de produtos, empresário e alguém que usa a tecnologia para ajudar as pessoas a terem vida melhor. Liderou a equipe que projetou o assistente virtual da Siri e, em seguida, liderou o grupo de desenvolvimento avançado da Apple por 8 anos. Anteriormente, liderou design e tecnologia para empresas pioneiras em sistemas de conhecimento coletivo e gestão colaborativa do conhecimento, que coletam as contribuições coletivas de pessoas que trabalham juntas on-line. Sua pesquisa em inteligência artificial, particularmente engenharia de ontologia, ajudou a estabelecer as bases da web semântica. Ele aconselhou empresas em colaboração e redes sociais, processamento de informações semânticas e interfaces de usuário inteligentes.

Tom promove a filosofia da IA humanista, que apresentou em uma palestra TED que ficou popular. Foi membro fundador da diretoria da Partnership on AI to Benefit People and Society e apóia o Center for Humane Technology. Aconselha empresas e organizações sem fins lucrativos, que usam a tecnologia para ter impacto positivo na humanidade.

Contato de imprensa nos EUA:

Greg Chiemingo

greg.chiemingo@sparkpr.com

415-685-4273

Fora dos EUA:

LEWIS Global Communications

sherpa@teamlewis.com

917-701-516

Imagens relacionadas

siri-co-fundador-tom-gruber-joins.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/948842/Sherpa_ai_Tom_Gruber.jpg

FONTE Sherpa.ai

SOURCE Sherpa.ai