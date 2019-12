O corretor global preferido HotForex recebe dois novos prêmios!

PORT LOUIS, Mauricio, 18 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A HotForex, a premiada corretora de forex e commodities em CFDs, está feliz em anunciar que recebeu dois novos prêmios em reconhecimento à sua excelência, da Confederação Mundial de Negócios (WORLDCOB) e da Global Prêmios de Revisão Bancária e Financeira.

Um porta-voz da HotForex disse: "Quando 2019 chega ao fim e entramos em nosso décimo ano de operação, estamos entusiasmados por nossos sucessos continuarem a ser reconhecidos. Este é o nosso segundo prêmio na América Latina apenas este ano e é mais uma prova de que não apenas crescemos, mas expandimos com sucesso nossos produtos e atendimento ao cliente para acompanhar esse crescimento em todos os países em que operamos."

O HotForex deve seu sucesso às muitas vantagens que oferece a seus clientes. Com uma variedade de tipos e plataformas de conta, seguros líderes de mercado até € 5.000.000, proteção de saldo negativo e mais, mais de 1,5 milhão de clientes optaram por negociar com um dos melhores do mercado.

Sobre o HotForex

Com suas origens datadas de 2010, HotForex é a marca do HF Markets Group, que engloba entidades globais e regulamentadas que operam como corretores de múltiplos ativos, oferecendo serviços de varejo e institucionais para clientes de todo o mundo. A HotForex está continuamente estabelecendo sua posição como líder de mercado, fato afirmado por:

Mais de 1.500.000 contas ao vivo abertas

Mais de 30 prêmios internacionais

Suporte ao cliente em mais de 27 idiomas

Principais medidas de segurança do fundo

Para obter mais informações sobre o HotForex, visite nosso site clicando aqui.

A negociação de produtos alavancados, como Forex e Derivativos, pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles apresentam um alto grau de risco ao seu capital. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure aconselhamento independente. Por favor, leia a divulgação completa do risco.

