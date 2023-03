O DAN DAVID PRIZE, MAIOR PRÊMIO DE HISTÓRIA DO MUNDO, ANUNCIA VENCEDORES DE 2023

Nove historiadores receberão cada um $300.000, apoiando pesquisas críticas e metodologias de ponta

TEL AVIV, Israel, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Dan David Prize, maior prêmio de história do mundo, anunciou hoje seus vencedores de 2023 - nove acadêmicos e profissionais iniciais e de meia carreira, cujo trabalho ilumina o passado de formas ousadas e criativas. Cada um dos vencedores - que trabalham no Quênia, Irlanda, Dinamarca, Israel, Canadá e Estados Unidos - receberá a quantia de $300.000 (USD) em reconhecimento às suas conquistas e para apoiar seus futuros esforços.

"Nossos vencedores representam uma nova geração de historiadores", disse Ariel David, membro do Conselho do Prêmio e filho do fundador. "Eles estão mudando nossa compreensão do passado fazendo novos questionamentos, focando em tópicos pouco pesquisados e usando métodos inovadores. Muitos dos vencedores que reconhecemos hoje ainda estão nos estágios iniciais de suas carreiras, mas já desafiaram a forma como pensamos sobre a história. Entender o passado, em toda sua complexidade, é fundamental para iluminar o presente e enfrentar os desafios do futuro".

Os vencedores do prêmio 2023 Dan David são: Saheed Aderinto, Universidade Internacional da Flórida; Ana Antic, Universidade de Copenhague; Karma Ben Johanan, Universidade Hebraica; Elise Burton, Universidade de Toronto; Adam Clulow, Universidade do Texas em Austin; Krista Goff, Universidade de Miami; Stephanie Jones-Rogers, Universidade da Califórnia Berkeley; Anita Radini, University College, Dublin; Chao Tayiana Maina, historiadora pública residente no Quênia.

Entre esses vencedores estão aqueles que redefinem as maneiras como os alunos e o público podem interagir com a história, incluindo um professor que desenvolve videogames e VR para mergulhar o público em diferentes eras, e um historiador público que utiliza tecnologias digitais para revelar narrativas históricas anteriormente ocultas ou suprimidas no Quênia. O Prêmio também está reconhecendo acadêmicos que empregam metodologias inovadoras, como a análise de placa dentária para entender as condições de trabalho no passado e a história da genética, antropologia física, biologia evolutiva e biomedicina no Oriente Médio.

Sobre o Dan David Prize

O Dan David Prize é o maior prêmio de história do mundo. Em um momento de menor apoio às humanidades, o Prêmio celebra a próxima geração de historiadores, arqueólogos, curadores e humanistas digitais excepcionais. Todos os anos, até nove pesquisadores recebem $300.000 cada um em reconhecimento às suas conquistas e para apoiar seus esforços futuros.

FONTE Dan David Prize

SOURCE Dan David Prize