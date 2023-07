O Data Connect for Marketing capacita empresas omni-channel a usar dados de pagamentos para impulsionar a personalização e aumentar a fidelidade

O mais novo produto da Adyen já está ajudando o grupo de moda global AWWG (Pepe Jeans London, Hackett e Façonnable) a melhorar seus programas de fidelidade ao cliente. Além disso, a Salesforce desenvolveu uma integração para oferecer perfis enriquecidos com informações de pagamentos à sua base de clientes.

AMSTERDÃ, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: Adyen), a plataforma de tecnologia financeira global escolhida por empresas líderes, anuncia o lançamento do Data Connect for Marketing, um novo produto que permite que varejistas omnichannel aproveitem os dados de pagamentos para aprimorar iniciativas de marketing e fornecer uma compreensão aprofundada dos clientes. Os identificadores exclusivos de perfil podem vincular transações não identificadas anteriormente na loja a perfis de compradores, revelando uma variedade de casos de uso orientados por análises. Equipados com uma compreensão mais sólida do cliente, as empresas podem recompensar a fidelidade do cliente, personalizar as experiências do comprador e gerar valor para os clientes existentes.

Com a maioria das transações (82%) ocorrendo em lojas físicas, mas sem identificação dos clientes, os varejistas enfrentam um "ponto cego" significativo para entender as preferências de seus clientes. O Data Connect for Marketing remove esse problema fornecendo um conjunto de dados estruturados que se integra facilmente às ferramentas externas de uma empresa, com casos de uso que vão desde plataformas de dados do cliente (CDP) até softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). A Salesforce é uma das primeiras empresas a criar essa integração para oferecer perfis enriquecidos com pagamentos à sua base de clientes.

"Entender a jornada do cliente tem sido um grande obstáculo para as empresas de varejo omnichannel", diz Brian Dammeir, chefe global de comércio unificado da Adyen. "Com o Data Connect for para Marketing, a Adyen está preenchendo uma lacuna entre as experiências nas lojas e online, conectando a riqueza de nossos dados a perfis de clientes individuais. Isso significa que podemos apoiar as empresas a construir a fidelidade dos clientes e a desbloquear novas oportunidades de personalização e publicidade por meio da integração existente com a Adyen".

Em vez de depender de fontes de dados de terceiros na tentativa de entender seus clientes, o Data Connect for Marketing permite que as empresas agora possam utilizar seus próprios dados de pagamentos de primeira mão para construir uma visão abrangente do cliente. Esse recurso representa uma grande oportunidade para as empresas melhorarem sua oferta de fidelidade, uma vez que os dados da Adyen revelam que 68% dos consumidores relatam que gostariam de recebem descontos mais personalizados dos varejistas nos quais fazem compras mais regularmente. Da mesma forma, quase metade (48%) dos consumidores prefere varejistas que se lembram de suas preferências e compras anteriores para criar experiências mais personalizadas.

"Nossa maior prioridade é obter uma compreensão mais profunda de nossos clientes", comentou Angel Vázquez Cabezas, diretor de atendimento ao cliente do Grupo AWWG. "O Data Connect for Marketing ajuda-nos a identificar compradores individuais que fazem compras em nossos vários canais, às vezes com registros diferentes. Isso significa que podemos nos comunicar melhor com os indivíduos, oferecendo experiências realmente relevantes e oportunas". A AWWG é o grupo de moda por trás de marcas globais como a Pepe Jeans London, a Hackett e a Façonnable.

"Explorar o poder dos dados de pagamentos é um instrumento revolucionário para as empresas criarem uma visão abrangente do cliente", disse Brian Landsman, vice-presidente executivo de parceiros de tecnologia global da Salesforce. "Graças ao Data Connect for Marketing, as equipes podem oferecer experiências excepcionais aos clientes usando nossos aplicativos Salesforce Commerce Cloud".

Para mais informações sobre o Data Connect for Marketing, leia mais aqui.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida pelas principais empresas. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso natural de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados de imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

Sobre o Relatório Global de Varejo da Adyen

O Relatório Global de Varejo inclui dados de uma pesquisa online com 12.000 comerciantes em 26 países diferentes e 36.000 consumidores, realizada pela Censuswide e Opinium entre fevereiro e março de 2023.

Sobre a AWWG

Fundada em 2006, a AWWG é uma empresa global de moda que integra as principais marcas Pepe Jeans London, Hackett e Façonnable. É um distribuidor autorizado da Tommy Hilfiger e da Calvin Klein na Espanha e em Portugal. Atualmente, a AWWG tem 238 lojas com presença em 54 países em todo o mundo e uma força de trabalho de 2.800 funcionários.

Sobre a Salesforce

A Salesforce capacita empresas de todos os tamanhos e setores a se conectarem com seus clientes de uma forma totalmente nova por meio do poder da IA + dados + CRM. Para mais informações sobre a Salesforce (NYSE: CRM), acesse: www.salesforce.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen Inc.

SOURCE Adyen Inc.