O desenvolvimento econômico sustentável continua a ser um assunto primordial no IFF, em Nansha

NANSHA, China, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O International Finance Forum (Fórum Financeiro Internacional - IFF) teve sua reunião anual de 2020 realizada em Nansha, Guangzhou, na China. Com o tema "Desenvolvimento abrangente e sustentável - ampla consulta, cooperação e resposta a crises", o evento atraiu quase 200 representantes financeiros, líderes de negócios e especialistas, que discutiram tópicos como Políticas monetárias e fiscais no novo cenário: oportunidades e desafios, Reforma da OMC e o futuro sistema global de comércio, Preço do carbono, Cooperação e desenvolvimento para a área metropolitana da baía (Greater Bay Area - GBA), entre outros.

O desenvolvimento sustentável foi destaque no IFF

A pandemia da COVID-19 faz com que seja mais urgente a criação de uma comunidade visando um futuro compartilhado para a humanidade. Gao Yan, Presidente do Conselho chinês para a promoção do comércio internacional, disse que: "O mundo passa por mudanças de maneira que não vimos há um século, que agora são aceleradas devido à pandemia. A economia mundial está em profunda recessão. A cadeia global industrial e de suprimentos foi prejudicada. Observamos a ocorrência de medidas unilaterais e protecionistas, e a globalização econômica passou a encontrar uma corrente de resistência. A reunião deste ano tem como foco o desenvolvimento sustentável, que compartilha metas e ideias similares com a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, beneficiando os humanos e o planeta".

De acordo com António Guterres, secretário geral da ONU, os países precisam de maior liquidez e recursos para lidar com a crise e promover a recuperação. Ele afirmou que o financiamento público global deve prestar atenção aos países e setores que passam por dificuldades, promovendo o desenvolvimento sustentável.

Han Seung-soo, Co-Presidente do Conselho do IFF, ex-primeiro ministro da Coreia do Sul e ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, tem pontos de vista parecidos. "Não podemos sacrificar os interesses da humanidade em nome de um crescimento econômico a curto prazo. Esta mensagem importante deve ser passada neste evento. O setor financeiro pode desempenhar seu próprio papel ao promover futuros investimentos de maneira mais sustentável".

Início do prêmio de inovação ecológica no segmento financeiro global (Global Green Finance Innovation Award)

Em setembro, o líder chinês fez um discurso importante no Debate geral da 75º sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, convocando todos os países a buscarem um desenvolvimento inovador, coordenado, ecológico e aberto, além de aproveitar as oportunidades históricas trazidas pela nova revolução científica e transformação industrial, alcançando uma recuperação sustentável para a economia mundial na era do pós-COVID.

Neste ano, o IFF inaugurou o Global Green Finance Innovation Award para homenagear as soluções inovadoras no financiamento global ecológico, de maneira a aprofundar trocas internacionais e a cooperação no setor, promovendo uma experiência de sucesso no seu desenvolvimento e contribuição para o desenvolvimento sustentável. O comitê de análise e premiação é formado por 15 importantes líderes com influência e autoridade global, juntamente de elites na área das finanças e meio ambiente, instituições de premiação por contribuição especialmente selecionadas e projetos relevantes.

Em Nansha, demonstram-se sinais de confiança no desenvolvimento financeiro

Por três anos consecutivos (de 2017 a 2019) a reunião anual do IFF foi realizada em Guangzhou. Há apenas fois meses, ocorreu a cerimônia de colocação da pedra fundamental da sede permanente do IFF em Nansha, sede esta que será desenvolvida como a plataforma para o financiamento global inovador, e onde recursos financeiros serão alocados.

Por que escolher Nansha? Recentemente, foi lá que respostas foram obtidas em aspectos como a otimização do ambiente de negócios, incentivo às inovações financeiras e suporte aos serviços financeiros.

Em julho, a Agência Financeira de Nansha anunciou medidas otimizadas para apoiar o setor financeiro, ampliando o alcance das recompensas, aumentando os tipos das mesmas e seus valores, além de elevar o nível de atratividade de suas políticas. Tais medidas visam aprimorar o ambiente de negócios do setor financeiro, e tiveram êxito em obter recursos financeiros de maior qualidade.

Além disso, Nansha ativamente promove reformas e inovações financeiras, de modo a injetar novos ímpetos na economia real. Atualmente, Nansha possui um total de 42 práticas de inovação financeira ou projetos-piloto. Dentre eles, a plataforma inteligente de prevenção e monitoramento local de riscos financeiros, selecionada como o melhor caso prático na zona comercial Pilot free trade zone (SHFTZ).

Em setembro de 2020, Nansha abrigava um total de 6.559 de empreendimentos financeiros e similares, número que é 52 vezes superior ao número antes do lançamento desta zona comercial.

FONTE The International Finance Forum 2020 Annual Meeting

