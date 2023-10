O drone agrícola HD540Pro da HUIDA TECH melhora em 60% a eficiência na pulverização para produtores de frutas mexicanos

MEXICALI, México, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. ("Huida Tech"), fabricante chinesa líder em drones agrícolas, sistemas de orientação de tratores e sistemas de piloto automático, firmou uma parceria com a revendedora mexicana ORBITECH para implantar o drone agrícola HD540Pro na região de Ensanada, em Mexicali, no México, para pulverizar nutrientes e pesticidas em pomares locais, apoiando o desenvolvimento da agricultura inteligente no México e melhorando a eficiência do plantio.

O modo para árvores frutíferas do drone melhorou sua eficiência de trabalho em até 60%, ao mesmo tempo que controlou melhor o número de pesticidas utilizados, reduzindo o desperdício de materiais e diminuindo a poluição ambiental.

"O terreno montanhoso da região representou dificuldades para os produtores de frutas com a pulverização manual de nutrientes e pesticidas em árvores de goma azul. No entanto, o drone HD540Pro da HUIDA TECH forneceu uma solução. Com o seu radar giratório de 360 graus, o drone evitou obstáculos de forma autônoma, tornando a operação mais segura e eficiente. Em apenas quatro horas, uma equipe de três pessoas concluiu a pulverização em mais de 40 hectares. A capacidade do drone de rastrear mudanças no terreno durante a pulverização o torna ideal para áreas montanhosas. Os agricultores locais e proprietários de pomares estão entusiasmados com os resultados e ansiosos para outras cooperações futuras com a HUIDA TECH", afirmou Josue Isai Valdez Reyes da ORBITECH.

A HUIDA TECH prioriza o sucesso do cliente, oferecendo suporte técnico e coordenação no local. As equipes de prevenção de voos fornecem serviços personalizados e o modelo de negócios flexível gera oportunidades para clientes e parceiros. A coordenação perfeita de armazenamento e logística reduz os ciclos de entrega, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente.

"A agricultura inteligente visa melhorar todo o ciclo agrícola com tecnologias avançadas, a HUIDA TECH continuará a inovar e acelerar a modernização da agricultura para impulsionar o desenvolvimento da agricultura inteligente com produtos e soluções práticas e poderosas, e para ajudar os nossos clientes e parceiros a alcançar resultados sólidos, bem como avanços", disse Samantha He, chefe da HUIDA TECH Americas.

Com ampla experiência na indústria agrícola e inovação contínua em cenários de tecnologia e aplicação, a HUIDA TECH construiu um forte portfólio de produtos e soluções, incluindo sistemas de monitoramento de terminais de IoT, sistemas de condução automática e cabines inteligentes para máquinas agrícolas, drones de proteção de plantio e irrigação inteligente.

Nos últimos três anos, a HUIDA TECH investiu um total de 160 milhões de yuans ($21,92 milhões de dólares) em P&D, o que representou 28,54% da receita total. Também estabeleceu uma rede abrangente de vendas e serviços para fornecer suporte técnico e de serviços premium e garantir a agricultura inteligente. Com vantagens na tecnologia de P&D, escala de operação, velocidade de iteração de produtos e qualidade da cadeia de suprimentos, a HUIDA TECH está liderando o desenvolvimento inteligente da indústria agrícola global.

