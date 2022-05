O EBITDA Recorrente da Companhia no 1T22 foi de US$ 920 milhões

Em maio, a Companhia distribuiu R$ 1,35 bilhão em dividendos adicionais referente ao exercício social de 2021

SÃO PAULO, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6;NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) divulga hoje os resultados do 1T22.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO 1T22

CONSOLIDADO:

No 1T22, o EBITDA Recorrente da Companhia foi de US$ 920 milhões, 19% inferior ao 4T21 explicado, principalmente, (i) pela normalização dos spreads internacionais de principais químicos e resinas no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no México; (ii) pelo menor volume de vendas de principais químicos e resinas no segmento Brasil; e (iii) pela apreciação do real frente ao dólar de 6,3%. Em relação ao 1T21, o EBITDA Recorrente da Companhia em dólar foi 27% inferior, em função (i) da normalização dos spreads internacionais de principais químicos, PE e PP no Brasil, PP nos Estados Unidos e PE no México; (ii) do menor volume de vendas de resinas no Brasil e PP na Europa; e (iii) pela apreciação do real frente ao dólar de 4,4%. Em reais, o EBITDA Recorrente foi de R$ 4,8 bilhões, 23% e 30% inferior ao 4T21 e 1T21, respectivamente, em função da apreciação do real frente ao dólar no período.

A geração recorrente de caixa da Companhia foi de R$ 467 milhões, e o retorno [3] de fluxo de caixa foi de 28% no 1T22. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas, a Companhia apresentou no 1T22 um consumo de caixa R$ 176 milhões, e o retorno³ de fluxo de caixa foi de 21% no 1T22.

A alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida ajustada/EBITDA Recorrente [4] em dólares encerrou o trimestre em 1,0x.

A posição de caixa ficou em US$ 1,8 bilhão, patamar que garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 69 meses, não considerando a linha de crédito rotativo internacional ( stand by ) disponível no valor de US$ 1,0 bilhão, com vencimento até 2026, que aumenta a liquidez da Companhia.

Em janeiro, a Companhia desembolsou os recursos relacionados ao primeiro CRA - Certificados de Recebíveis do Agronegócio estruturado pela Companhia para a compra de etanol, que é utilizado como matéria prima para a produção de PE Verde (I'm greenTM bio-based) e ETBE. Essa operação, no montante de R$ 721 milhões em duas séries de 7 anos e 10 anos, marca a entrada da Braskem no mercado de renda fixa brasileiro.

ESG

Reconhecimentos

CDP Supplier Engagement Rating: desde 2016, a Braskem convida seus fornecedores considerados críticos, de acordo com critérios de sustentabilidade, para a avaliação do CDP Supply Chain. Em 2021, foi obtido 87% de engajamento para o tema Clima e 79% para Água, o que posiciona a Companhia como uma das empresas líderes no CDP Supplier Engagement Rating.

Ambiental (Environmental)

Reciclagem Mecânica (BRA) : em março foi inaugurada a primeira linha de reciclagem mecânica do Brasil em Indaiatuba/SP. O projeto é fruto da parceria com a Valoren, empresa desenvolvedora de tecnologia e gestora de resíduos para transformação em produtos reciclados. A expectativa é que, anualmente, no local, 250 milhões de embalagens pós-consumo feitas de PE e PP sejam transformadas em 14 mil toneladas de resina com alta qualidade, que por sua vez passarão a ser reutilizadas como matéria-prima na indústria de transformação.

: em março foi inaugurada a primeira linha de reciclagem mecânica do Brasil em Indaiatuba/SP. O projeto é fruto da parceria com a Valoren, empresa desenvolvedora de tecnologia e gestora de resíduos para transformação em produtos reciclados. A expectativa é que, anualmente, no local, 250 milhões de embalagens pós-consumo feitas de PE e PP sejam transformadas em 14 mil toneladas de resina com alta qualidade, que por sua vez passarão a ser reutilizadas como matéria-prima na indústria de transformação. Reciclagem Avançada (EUA) : aquisição de participação acionária minoritária na Nexus Circular LLC em janeiro de 2022. Nexus é uma empresa que atua em reciclagem avançada que converte plásticos destinados a aterros sanitários em matérias-primas circulares, usadas na produção de plásticos virgens sustentáveis. O investimento acionário permite à Braskem participar do crescente mercado de reciclagem química, apoiando a estratégia da Braskem de impulsionar a circularidade do plástico.

: aquisição de participação acionária minoritária na Nexus Circular LLC em janeiro de 2022. Nexus é uma empresa que atua em reciclagem avançada que converte plásticos destinados a aterros sanitários em matérias-primas circulares, usadas na produção de plásticos virgens sustentáveis. O investimento acionário permite à Braskem participar do crescente mercado de reciclagem química, apoiando a estratégia da Braskem de impulsionar a circularidade do plástico. EDF Renewables : em abril, a Braskem anunciou a assinatura do segundo contrato com a EDF Renewables América Latina para a compra de energia eólica, que viabilizará a construção de um novo complexo localizado no sudoeste da Bahia. Com expectativa de iniciar as operações em 2024, o novo complexo eólico abastecerá as operações com energia renovável durante 20 anos.

: em abril, a Braskem anunciou a assinatura do segundo contrato com a EDF Renewables América Latina para a compra de energia eólica, que viabilizará a construção de um novo complexo localizado no sudoeste da Bahia. Com expectativa de iniciar as operações em 2024, o novo complexo eólico abastecerá as operações com energia renovável durante 20 anos. Casa dos Ventos: a Braskem adquiriu uma participação acionária minoritária nas Sociedades de Propósito Específico geradoras de energia eólica Ventos de Santa Amélia e Ventos de Santo Abelardo , ambas controladas pelo FIP Salus do grupo Casa dos Ventos, inserindo a Companhia no regime de autoprodução de energia renovável.

a Braskem adquiriu uma participação acionária minoritária nas Sociedades de Propósito Específico geradoras de energia eólica Ventos de Santa Amélia e Ventos de , ambas controladas pelo FIP Salus do grupo Casa dos Ventos, inserindo a Companhia no regime de autoprodução de energia renovável. Parceria com a Sojitz: em março, a Braskem anunciou a assinatura do contrato de cooperação com a Sojitz Corporation para constituição de joint venture para a produção e comercialização de bio-MEG (monoetilenoglicol) e bio-MPG (monopropileno glicol), sujeita à aprovação dos órgãos concorrenciais competentes. Adicionalmente, o plano de negócios da JV prevê na primeira fase investimentos para implementação de três plantas industriais, condicionados à conclusão do desenvolvimento da tecnologia, a qual contará com o apoio e a expertise da dinamarquesa Haldor Topsoe.

Social

Saúde e Segurança: no acumulado do ano, o consolidado da taxa de frequência global CAF + SAF foi 1,18 (eventos/1MM HHT), apresentando aumento (+55%) em relação ao mesmo período de 2021. Por sua vez, a taxa TIER 1[5] no período foi de 0,07 (eventos/1MM HHT), 12% inferior ao mesmo período de 2021, essa taxa mantem a Braskem no mesmo patamar das empresas do setor químico global consideradas as melhores referências em segurança do mercado. A taxa TIER 2[6] foi de 0,44 (eventos/1MM HHT).

Governança

Conselho Consultivo de Desenvolvimento Sustentável: implementado o conselho consultivo externo de desenvolvimento sustentável, formado por 4 especialistas independentes, selecionados com base em suas experiências e diversidade de perfis. Este conselho externo tem como objetivo apoiar o Comitê Global de Desenvolvimento Sustentável, composto pelos executivos da Companhia, no direcionamento das suas estratégias para 2030 e 2050, a partir de perspectivas isentas sobre temáticas dentro do âmbito ESG. Foram realizadas duas reuniões em 2022, nas quais temas relacionados à Mudanças Climáticas e Economia Circular foram debatidos.

[1] Considera o lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Companhia.

[2] Para a ação preferencial classe "B", o valor é de R$ 0,61.

[3] Considera a geração recorrente de caixa em dólar dos últimos 12 meses sobre o valor de mercado da Companhia no trimestre.

[4] Não inclui o Project Finance do México e considera o EBITDA Recorrente.

[5] TIER 1: incidente com perda de contenção de produtos acima dos limites estabelecidos na API (American Petroleum Institute) 754 para TIER 1, conforme produto liberado, ou qualquer liberação que cause: fatalidade ou acidente com afastamento de empregado ou terceiro, danos hospitalares ou fatalidade à população externa, perda financeira maior que US$ 100 mil, ou evacuação da comunidade.

[6] TIER 2: incidente com perda de contenção de produtos acima dos limites estabelecidos na API (American Petroleum Institute) 754 para TIER 2, conforme produto liberado ou qualquer liberação que cause: acidente sem afastamento de empregado ou terceiro e perda financeira maior que US$ 2,5 mil.

