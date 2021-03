O ecossistema do investidor individual está a crescer no Brasil

O constante desenvolvimento da tecnologia muda a forma como as pessoas avaliam as suas poupanças, assim como muitos hábitos. O fato de as plataformas de negociação online terem facilitado a todos investir permitiu às pessoas recorrer a diferentes ferramentas de investimento para gerar rendimentos adicionais com as suas poupanças.

A plataforma de negociação online Binomo, que tomou medidas para apoiar os candidatos a investidores no Brasil, decidiu oferecer oportunidades especiais aos utilizadores no Brasil com o conceito Binomista. Acolhendo 1 milhão de investidores de 133 países todos os dias, incluindo o Brasil, a Binomo prepara-se agora para ensinar qualquer pessoa no Brasil a investir que não tenha ideia de como avaliar as suas poupanças.

Pretende encorajar o Brasil a investir

Afirmando que o seu objetivo é encorajar as pessoas com experiência no Brasil a dar os passos certos e apresentá-las ao ecossistema de investimento, a Especialista em Projectos Especiais da Binomo, Anne Kmel disse: "Sabemos que há um grande grupo de pessoas no Brasil que pouparam dinheiro, que querem aumentar os seus rendimentos mas não sabem como avaliar as suas poupanças. A fim de guiá-los e encorajá-los a investir, damos o título de Binomista aos novos membros da nossa plataforma com o código BINOMISTA e damos um bônus adicional de 50% ao montante do seu investimento."

Os investimentos são também feitos em acções da empresa

Anne Kmel declarou que existem três modelos diferentes de membros: Padrão, Ouro e VIP para aqueles que querem investir na Binomo e explicou os detalhes das oportunidades de investimento da seguinte forma: "Nestes modelos de adesão, que diferem com base em características como o número de ativos que podem ser investidos, limite de investimento, bónus, rentabilidade e taxa de reembolso, os utilizadores precisam definir montantes reais nas suas contas a fim de começar a investir. Desta forma, mais de 60 ativos podem ser investidos, dependendo do tipo de adesão. Além disso, rendimentos adicionais podem ser obtidos fazendo investimentos reais não só em moedas estrangeiras ou metais preciosos como o ouro, mas também nas ações de empresas gigantes globais como Alibaba, Apple, Yandex, McDonald's, eBay."

FONTE Dolphin Corp

