O EDF Group adquire, na Escócia, um projeto de energia eólica offshore de 450 MW da Mainstream Renewable Power

DUBLIN, 3 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O EDF Group, através da EDF Renewables, no Reino Unido, uma subsidiária conjunta da EDF Energy e da EDF Energies Nouvelles, comprou o projeto de parque eólico Neart na Gaoithe[1], da Mainstream Renewable Power, desenvolvedora global de energia eólica e solar, após uma licitação competitiva.

O parque eólico gerará até 450 MW de energia renovável, o que equivale ao fornecimento anual de eletricidade para cerca de 375.000 residências[2]. Trata-se de um projeto eólico offshore totalmente autorizado, localizado no Firth of Forth, na costa leste da Escócia. Abrange 105 km2 e tem um contrato de diferença de 15 anos a 140 euros (correspondente à indexação da tarifa de £ 114,39, que foi fixada em preços de 2012), e acordos de conexão de rede elétrica em vigor. O projeto também se beneficia de um regime de ventos que está entre os melhores do mundo.

O investimento total necessário para entregar o projeto é de cerca de £ 1,8 bilhões. O comissionamento do parque eólico está previsto para 2023. Seguindo a prática normal do grupo, o projeto estará aberto a outros investidores no devido tempo.

Bruno Bensasson, presidente executivo sênior do EDF Group, responsável por energias renováveis e CEO do EDF Energies Nouvelles Group, disse: "Este novo projeto offshore de grande porte demonstra a forte ambição do grupo em ser líder global no setor eólico offshore. Confirma o maior compromisso do EDF Group com as energias renováveis nos países em que a EDF já tem sólida presença, como é o caso do Reino Unido. O projeto é coerente com a estratégia CAP 2030, que visa duplicar a geração de energia renovável da EDF até 2030".

O CEO da Mainstream Renewable Power, Andy Kinsella, comentou: "Estamos muito satisfeitos por ter um parceiro e patrocinador tão estabelecido do setor de energia escocesa na EDF Renewables para este projeto de infraestrutura vital para a Escócia. A conclusão desta venda vem somar ao histórico global da Mainstream como o principal desenvolvedora independente de alguns dos mais importantes e complexos projetos de energia eólica e solar de toda a Europa, América do Sul, África e Ásia. O parque eólico offshore de Neart na Gaoithe foi totalmente desenvolvido pela Mainstream, e estamos muito satisfeitos de entregar este projeto de categoria mundial".

Simone Rossi, CEO da EDF Energy, disse: "Esta é uma prova do nosso contínuo investimento e crescimento na Escócia, onde somos o maior gerador de energia de baixo carbono. Todo ano, nossas operações contribuem com £ 389 milhões para a economia escocesa, e empregamos mais de 2.800 funcionários e empreiteiros. Fornecemos para 144.000 clientes na Escócia".

Sobre o EDF Group

Importante participante na transição energética, o EDF Group é uma empresa de eletricidade integrada, atuante em todas as áreas do negócio: geração, transmissão, distribuição, fornecimento e comercialização de energia, além de serviços de energia. Líder global em energias de baixo carbono, o Grupo desenvolveu uma oferta diversificada de geração com base em energia nuclear, energia hidrelétrica, novas energias renováveis e energia térmica. O Grupo está envolvido no fornecimento de energia e serviços para, aproximadamente, 35,1 milhões de clientes, dos quais 26,5 milhões estão na França. O Grupo teve vendas consolidadas de € 70 bilhões em 2017. A EDF está listada na Bolsa de Valores de Paris.

Sobre a EDF Renewables

A EDF Renewables é uma das principais empresas de energia renovável do Reino Unido que desenvolve, constrói e opera projetos de geração com foco em energia eólica onshore e offshore, bem como tecnologia de armazenamento de baterias. Também cuida das operações e da manutenção dos próprios parques eólicos. A empresa já opera mais de 786 MW de parques eólicos (inclusive 319 MW na Escócia) e tem mais de 1 GW em desenvolvimento. Está particularmente empenhada em continuar o crescimento do negócio de energias renováveis na Escócia, que inclui a entrega do parque eólico Dorenell, de 177 MW, em Moray, o maior projeto em terra com CFD programado para encerrar no final de 2018. A empresa tem mais de 170 funcionários. É uma joint venture entre a EDF Energy e a EDF Energies Nouvelles.

Sobre a NNG

O parque eólico offshore de NnG, localizado na costa leste da Escócia, está totalmente autorizado e recebeu o Contrato por Diferença (CfD) da Low Carbon Contracts Company em fevereiro de 2015. O CfD, que foi designado por uma licitação altamente competitiva, confere ao parque eólico preço de exercício vinculado à inflação pela eletricidade que produzir durante o período de quinze anos.

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é a principal desenvolvedora independente de usinas eólicas e solares em mercados emergentes de alto crescimento. A empresa tem como objetivo oferecer portfólio de alta qualidade, de mais de 7 GW de ativos eólicos e solares em toda a América do Sul, África e Ásia. No Chile, a Mainstream tem 1,3 GW de projetos eólicos e solares totalmente contratados em operação, em construção ou em fase avançada de desenvolvimento, devido ao seu sucesso sem precedentes em leilões governamentais. A empresa entregou 600 MW de ativos eólicos e solares em operação comercial na África do Sul e está prestes a começar a construir mais 250 MW de parques eólicos nas próximas semanas. Na Ásia, está desenvolvendo projetos de grande porte no Vietnã e nas Filipinas.

A Mainstream já conseguiu mais de € 1,3 bilhão em financiamento de projetos até o momento e tem 160 funcionários em quatro continentes. A empresa desenvolveu alguns dos maiores projetos eólicos offshore no Reino Unido, dentre eles o Neart na Gaoithe e os projetos Hornsea.

[1] Neart na Gaoithe é um termo em gaélico que significa "força do vento".

[2] Com base no consumo doméstico médio de eletricidade por residência de 3.889 kWh por consumo de energia no Reino Unido (publicado em julho de 2017) e fator de carga média de vento offshore da Renewable-UK em 37,2%.

