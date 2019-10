O Edifício Empire State revela o novo observatório do 102º andar

Os visitantes experimentam o primeiro momento "uau" quando entram no elevador de vidro, no 86 º andar. Ao percorrerem 16 andares, até o 102º, através de um poço de vidro recém-reformado, verão algo nunca antes visto: o interior do mastro da torre e um vislumbre de suas mundialmente famosas luzes. Quando o elevador se aproxima do destino, os visitantes têm uma prévia da deslumbrante vista, antes de chegar no Observatório. Composto de 24 janelas transparentes de 2,5 metros, o 102 º andar é um deque de observação fechado, com temperatura controlada, oferecendo vista de 360 graus da cidade, a partir do coração de Nova York.

"O Observatório do 102º é a joia da coroa do Edifício Empire State. Retiramos todas as obstruções e obstáculos, oferecendo aos visitantes acesso a uma vista a partir de um ponto central e incomparável em Nova York", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust. "Os visitantes aceitaram as galerias e a entrada do Observatório do segundo andar. Agora, a reabertura do 102º andar é um grande momento do nosso progresso, que complementará a nova experiência do Observatório do Edifício Empire State".

A reforma do 102º andar começou em janeiro de 2019, dentro de um "casulo" suspenso de alta tecnologia, uma estrutura circular de andaimes, o mais alto desse tipo em Nova York. O casulo permitiu que a obra acontecesse sem atrapalhar os visitantes do mundialmente famoso Observatório do 86º andar. O projeto e o trabalho estrutural, que destacam não apenas as vistas externas, mas também a elegância histórica dos recursos originais, foram coordenados por uma equipe de especialistas de alto nível, dentre eles:

BenevilleStudios

Corgan

Diversified

IDEO

JLL

Kubik Maltbie

Otis

Skanska

Squint/Opera

Syska Hennessy

The Lighting Practice

Thinc

Thornton Tomasetti

A terceira fase é a abertura da entrada do Observatório pela rua 34 e as galerias de experiência imersiva do segundo andar. O ingresso para o Observatório do 86º andar custa a partir de US$ 38, e o ingresso para o Observatório do 102º andar pode ser comprado acrescentando mais US$ 20, tanto on-line, no site www.empirestatebuilding.com, como nos quiosques localizados no segundo e no 86° andar.

Acompanhe nas redes sociais, pela #ESBRimagined. Para planejar sua visita, entre no site www.empirestatebuilding.com.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam, em 30 de junho de 2019, 938.000 metros quadrados de locação, composto por 873.000 metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

