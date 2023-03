O Eka conclui 23 novas implementações de clientes e fortalece o foco no sucesso do cliente no setor de 2022

A empresa adicionou 11 novos clientes e foi listada como líder na categoria no quadrante "RiskTech" da Chartis Research para soluções CTRM 2022

NOVA YORK, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, a plataforma líder de nuvem empresarial para negociação de commodities e gestão de riscos, anunciou crescimento e expansão contínuos em 2022. A empresa se concentrou em levar os clientes ao vivo e trabalhar no roteiro do produto.

"A Eka trabalhou com os clientes no alinhamento do roteiro de produtos, garantindo que o ' Go-Live' esteja no centro do que fazemos. As empresas confiam em nossa plataforma unificada que oferece flexibilidade integrada para se preparar e enfrentar rapidamente quaisquer desafios que possam surgir", disse Manav Garg, CEO e fundador da Eka Software Solutions. "Estamos focados em permitir que nossos clientes aproveitem plenamente os recursos da Eka e garantir que recebam o mais alto nível de serviço e suporte possível".

23 empresas entram em operação remotamente na Eka Cloud Platform

Para o ano fiscal de 2022-23, a empresa concluiu implementações de 23 novos clientes, em comparação com os 16 do ano anterior. Isso inclui nomes globais como Unilever, Land O'Lakes, Cargill, Scoular, Mosaic, COFCO, Kraft Foods, Westlake, Fertiglobe e Vale. Essas implementações trouxeram 750 novos usuários, levando o número de usuários para 5.500 em todo o mundo. A empresa também conquistou 11 novos clientes nos setores de agricultura, energia, metais e mineração, incluindo avanços significativos em riscos e conformidade, fabricação de alimentos e bebidas, combustíveis refinados e sustentabilidade.

Novas capacidades e recursos

Novas soluções para a indústria de alimentos e fertilizantes solidificaram o alcance da empresa "Farm to Fork (do campo à mesa)" via Eka Connect. Os novos recursos focaram na usabilidade, análise e relatórios, com contratos avançados, custos, faturas e gestão tributária adicionados a regiões como Índia, Brasil, Ucrânia, Uruguai, Bulgária, Grécia e muito mais.

Reconhecimento como líder da CTRM

A Eka foi reconhecida como líder da categoria no RiskTech Quadrant — CTRM Solutions 2022, pela Chartis Research. A Eka também foi mencionada no Gartner Market Guide ETRM Solutions 2022, solidificando ainda mais sua posição como fornecedora líder de soluções de negociação e gestão de riscos.

Sobre a Eka Software Solutions

A Eka Software Solutions é líder global no fornecimento de soluções inovadoras em nuvem que unificam toda uma gama de fluxos de trabalho, desde compras até pagamentos. Suas soluções orientadas por plataforma para gestão de commodities e cadeia de suprimentos, fonte a pagar, tesouraria e sustentabilidade ajudam os clientes a superar desafios complexos e acelerar sua jornada digital em um ambiente de mudança contínua. Com mais de 600 funcionários, a Eka oferece suporte a mais de 100 clientes em todo o mundo com experiência comprovada no setor em ajudar os clientes a alcançar a transformação digital, resolvendo desafios complexos de negócios em um ambiente de mudança contínua. Leia mais em www.eka1.com.

FONTE Eka Software Solutions

