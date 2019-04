O Emaar Hospitality Group oferece "Jantar por nossa conta"

A oferta "Jantar por nossa conta" é válida em todos os hotéis de luxo premium Address Hotels + Resorts e do alto estilo do Vida Hotels and Resorts em Dubai. Os hóspedes terão escolha dentre mais de 30 restaurantes, que os recebem para um verdadeiro mundo de exploração gastronômica.

A oferta "Jantar por nossa conta" do Emaar Hospitality Group foi criada para oferecer aos hóspedes mais valor pelo que pagam. Uma equipe de premiados chefs, além de serviço acolhedor e atencioso garantem que a experiência gastronômica seja satisfatória em todos os sentidos.

Olivier Harnisch, diretor executivo do Emaar Hospitality Group, disse: O pacote "Jantar por nossa conta" é um agrado a todos os hóspedes provenientes do mundo todo, para garantir que sua estada seja agradável e inesquecível. Acreditamos em agregar valor à nossa oferta, o que se reflete nesta primeira oferta do setor hoteleiro, garantindo que atenderemos às aspirações dos hóspedes".

Os hóspedes terão opção de jantar em restaurantes como o NEOS e o ZETA, no Address Downtown, ou no Ewaan e no Thiptara, do Palace Downtown, com vista para o horizonte da cidade, o icônico edifício Burj Khalifa e a Fonte de Dubai. Também podem saborear as suas escolhas no agradável conceito único de restaurante, que recria a sensação caseira e confortável de um apartamento, no The Restaurant do Address Boulevard. Tenha noites espetaculares no recém-inaugurado Cabana, do Address Dubai Mall, que oferece aos hóspedes uma experiência gastronômica incomparável com inúmeros novos pratos frescos. A deliciosa experiência sensorial de jantar aguarda os hóspedes no Nineteen, do Address Montgomerie, com vista para o campo de golfe profissional de 18 buracos.

Os hóspedes do Vida Downtown podem desfrutar da cozinha internacional no 3in1, à beira da piscina com tendas privativas. No Manzil Downtown, um hotel boutique de luxo, no centro de Dubai, os hóspedes podem desfrutar da experiência gastronômica excepcional no The Courtyard, no Boulevard Kitchen e no Nezesaussi Grill.

Explore os destinos inspiradores do Emaar Hospitality Group, dentre eles, o Address Boulevard, o Address Downtown, o Address Dubai Mall, o Address Dubai Marina, o Address Montgomerie e o Palace Downtown, bem como o Vida Downtown e o Manzil Downtown. A oferta é válida de 1º de abril a 30 de junho de 2019. Reservas pelo site www.addresshotels.com, ou www.vidahotels.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Dubai_Mall.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_Downtown.jpg

Contatos de mídia:

Kelly Home

ASDA'A BCW

+971-4-450-7600

kelly.home@bcw-global.com

FONTE Emaar Hospitality Group

