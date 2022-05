O famoso rapper e empresário, Berner, se une ao Conselho Consultivo do El Planteo, meio de comunicação latino com enfoque em cannabis

BUENOS AIRES, Argentina, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O El Planteo anunciou que o rapper mega viral, Berner, cofundador e CEO da marca de sucesso de cannabis, cogumelos e roupas, Cookies, se uniu ao seu Conselho Consultivo.

O El Planteo é um meio de comunicação em espanhol com enfoque em temas inovadores como cannabis, cânhamo, psicodélicos, música, ecologia, criptomoedas, questões de gênero e sexualidade, cultura do hip-hop e muito mais.

O Conselho Consultivo do El Planteo é composto pelos principais líderes de opinião dos setores de cannabis, psicodélicos, música e finanças. Esses líderes se reúnem para compartilhar ideias sobre tendências, noticias relevantes e previsões do mercado, assim como para influenciar o desenvolvimento de políticas públicas.

Para Berner, ingressar no El Planteo foi uma escolha óbvia: "Estou animado e me sinto honrado por me unir aos nossos bons amigos do El Planteo nesta missão. Ao longo dos anos, a equipe do El Planteo apoiou incrivelmente a indústria de cannabis e os psicodélicos. E a Cookies especificamente. Sinto-me honrado e animado por colaborar com os especialistas do espaço", disse o CEO da Cookies.

"Estamos muito honrados com o fato de um líder empresarial e artista de tanto sucesso e empático como Berner ter se unido à nossa família. Seus conhecimentos serão indispensáveis para promover a legalização da cannabis e dos psicodélicos na região", disse Javier Hasse, cofundador e CEO do El Planteo.

"Nossa missão não tem fronteiras. O fato de Berner se unir a nós é um exemplo muito claro disso. Trata-se de compartilhar conhecimentos e avançar na mesma direção", acrescentou Natalia Kesselman, cofundadora e diretora geral do El Planteo.

O que é o Conselho Consultivo do El Planteo?

O Conselho Consultivo do El Planteo homenageia alguns dos maiores líderes da indústria da cannabis e dos psicodélicos. E, por sua vez, proporciona aos leitores do El Planteo um acesso sem precedentes a conhecimentos confiáveis da indústria mundial de cannabis.

Conteúdo relacionado: O El Planteo é o primeiro jornal on-line a ser lançado no metaverso

Os membros do Conselho Consultivo do El Planteo compartilharão suas experiências por meio de uma série de artigos, matérias de opinião, conversas diretas nas conferências do El Planteo e citações de notícias relevantes.

Sobre a Cookies

A Cookies, fundada em 2010 pelo rapper e empresário Berner, ganhador de um prêmio Billboard, e pelo criador e produtor Jai, da região da Baía de São Francisco, é a empresa de cannabis mais reconhecida do mundo. A Cookies valoriza o poder da planta e se concentra na criação de novas genéticas. A empresa oferece uma seleção de mais de 70 variedades patenteadas de cannabis e mais de 2 mil produtos.

A Cookies também trabalha ativamente para enriquecer as comunidades afetadas de maneira desproporcional pela Guerra contra as Drogas por meio de iniciativas de ativismo e igualdade social. Com sede em São Francisco, a empresa abriu sua primeira loja de varejo em 2018 em Los Angeles. Desde então, a empresa expandiu-se para mais de 40 pontos de venda em 17 mercados em 4 países. A Cookies foi considerada uma das marcas de maior prestígio dos Estados Unidos em 2021 pela AdAge, a primeira marca de cannabis a receber esse reconhecimento. Mais informações em cookies.co.

Sobre Berner

Quando era jovem, Berner trabalhou como budtender em uma loja legal de cannabis medicinal e percebeu que tinha algo único para oferecer ao mundo da cannabis. Especialmente porque pouquíssimas pessoas não-brancas possuem legalmente alguma parte da indústria de US$ 15 bilhões da qual, por outro lado, participam há décadas. Enquanto trabalhava em um dispensário, ele fazia a sinalização das prateleiras para promover cepas. No entanto, ele percebeu que não havia nenhuma "marca" real de cannabis.

Berner não só queria entrar no jogo por ele mesmo, mas também queria levar os outros adiante. Em 2010, ele fez uma parceria com o produtor e criador da região da Baía de São Francisco, Jai "Jigga" Chang, para criar a Cookies, uma variedade de maconha medicinal anteriormente comercializada como Girl Scout Cookies. A variedade de cannabis foi combinada com uma linha de roupas de mesmo nome que deu origem a uma empresa inteira de cannabis.

Apesar das suas conquistas, Berner sabe que a legalização da cannabis não pode apagar décadas de privação de direitos e encarceramento que afetaram de maneira desproporcional as pessoas discriminadas nos Estados Unidos. Por isso, ele sempre se esforça para garantir que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer parte da indústria legalizada de cannabis. A humildade e a acessibilidade de Berner são realmente atípicas para um empresário e magnata multidisciplinar. Porque, para ele, trata-se de muito mais.

FONTE El Planteo

SOURCE El Planteo