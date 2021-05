O fim do Ransomware: RevBits Endpoint Security certificado pela ICSA Labs

Testado contra ameaças que produtos de segurança tradicionais deixaram escapar, nenhum ransomware foi capaz de paralisar computadores protegidos pelo RevBits Endpoint Security

MINEOLA, Nova Iorque, 3 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A RevBits anuncia que passou nos testes de certificação do ICSA Labs (uma divisão independente da Verizon) do seu Endpoint Security (RevBits EPS). Os testes foram realizados sob o protocolo "Detecção avançada de ameaças", que se concentra em avaliar os produtos de segurança de endpoint para proteção contra ameaças novas e pouco conhecidas em todos os tipos de malware. Mais de 800 testes contendo amostras maliciosas e aplicações inócuas foram realizados em um período de 21 dias consecutivos. Com uma taxa geral de detecção de quase cem por cento e zero falsos positivos, o RevBits EPS claramente ultrapassou a taxa de detecção de setenta e cinco por cento necessária para a certificação.