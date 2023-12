O Fórum Liangzhu tem início no leste da China, em Hangzhou.

HANGZHOU, China, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da Xinhuanet América do Norte:

O primeiro Fórum Liangzhu, com o tema "Implementando a Iniciativa de Civilização Global, Promovendo Intercâmbios e Aprendizado Mútuo entre Civilizações", teve início em 3 de dezembro de 2023, em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China.

Diálogo entre artistas chineses e internacionais: Intercâmbio de civilizações e aprendizado mútuo (PRNewsfoto/Xinhuanet North America)

O fórum, coorganizado pelo Ministério da Cultura e Turismo, pelo Governo Popular da Província de Zhejiang e pela Associação Internacional de Cultura da China, atraiu mais de 300 convidados internacionais de mais de 80 países.

Representantes estrangeiros das seis principais Alianças Internacionais de Cidades da Rota da Seda participaram do fórum. Tan Huism, diretora-executiva da Biblioteca Nacional do Catar e membro da Aliança Internacional de Bibliotecas da Rota da Seda, afirmou que a perspectiva das Alianças é promissora, pois os membros estão ansiosos para compartilhar e aprender uns com os outros, criando constantemente valor para as comunidades.

O Fórum realizou diversos eventos, incluindo subfóruns sobre "Diálogo de Jovens Sinólogos na Nova Era: Intercâmbio e Aprendizado Mútuo entre China e o Mundo" e "Diálogo de Artistas Chineses e Internacionais: Intercâmbio e Aprendizado Mútuo". Uma exposição "Encontro de Artistas da Rota da Seda" também será realizada.

"Estive no México, no Egito, na Itália e em outros países. Em diferentes países e culturas, a origem da arte está relacionada ao 'amor'." Yu Xuhong, diretor do Museu de Arte da Academia de Arte da China, compartilhou com o público as semelhanças entre as culturas oriental e ocidental: "A arte é uma linguagem internacional que não precisa de tradução".

"Acredito que se eu puder entender o passado da China, também poderei ter uma compreensão mais profunda do presente e do futuro da China." Albert Tadeusz Kozik, da Universidade de Varsóvia, na Polônia, disse que a oportunidade de ver o grande patrimônio cultural de Liangzhu o ajudou a entender melhor a antiga cultura chinesa.

O professor Lord Colin Renfrew, arqueólogo britânico, falou muito bem de Liangzhu, dizendo que ela mostra a grande civilização chinesa primitiva em paralelo com outras civilizações antigas, como a mesopotâmica, o Vale do Indo, as antigas civilizações grega, indiana e maia.

O Fórum Liangzhu é uma das oito ações da China para apoiar a construção de maior qualidade e nível mais elevado da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI). Tem como objetivo promover a comunicação entre pessoas e apresentar ao mundo a riqueza, a abertura e a inclusão da civilização chinesa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2291926/IMG_6843.jpg

FONTE Xinhuanet North America