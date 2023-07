O futebol brasileiro rumo ao IPO: KPMG e TGA lançam material de referência para clubes de futebol no mercado de capital

SAO PAULO, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Realizar uma oferta pública de ações (IPO) significa acessar inúmeros benefícios, financiar planejamento estratégico, endereçar questões societárias e melhorar padrões de governança. Além disso, ao fazer o IPO, a empresa obtém recursos para crescer de forma mais acelerada e sustentável. Pensando nisso, KPMG e TGA anunciam o lançamento da publicação "O futebol brasileiro rumo ao IPO", específica para clubes de futebol atuarem no mercado de capitais. O conteúdo apresenta exemplos de 22 clubes com capital aberto no mundo, aborda em detalhes as principais referências internacionais, a progressão histórica da legislação no Brasil, estratégias para captar recursos, e aspectos técnicos para a oferta pública inicial de ações dos times brasileiros que decidirem aproveitar o embalo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), tipo específico de empresa instituído pela Lei no 14.193, de 6 de agosto de 2021.

O material traz ainda um guia técnico que explica quem pode fazer IPO, quais são os principais requerimentos, aspectos de governança corporativa, segmentos de listagem da B3, como as empresas podem fazer sua oferta de valores mobiliários, e os ritos de registro. Além disso, são discutidos: Resolução CVM 160 para IPO de clubes de futebol, players envolvidos, planejamento para um IPO de sucesso, aspectos de marketing, precificação das ações, obrigações das companhias abertas, cuidados com a comunicação, e relacionamento com investidores.

É importante ressaltar que o IPO é uma das várias opções que o mercado de capitais apresenta. Há exemplos de clubes fora do Brasil, alguns deles em Portugal, que realizaram seus IPOs no passado e hoje se utilizam dos instrumentos de captação de dívida disponíveis no mercado, a custos mais competitivos do que no sistema bancário.

A publicação da KPMG e da TGA destaca ainda que o futebol é uma atividade econômica relevante para o arranjo produtivo nacional e, para que possa gerar ainda mais emprego e renda no País, é fundamental que tenha condições de desenvolver plenamente suas possibilidades no mercado de capitais, com segurança jurídica e os melhores padrões de gestão e governança. O conteúdo está alinhado ao momento atual de transformações profundas nesse mercado, com investimento empresarial em diversos clubes de futebol, muitos inclusive de bastante tradição, com mais de um terço das equipes da Série A atuando como empresa e outras tantas buscando investimento empresarial. Clique aqui para saber mais.

