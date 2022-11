O Futuro é Agora! Conheça a 4ª Geração de Ativos Digitais, CryptoAtivos e CryptoMoneys.

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A World Connection Company (https://worldconnectioncompany.com) é a mais nova empresa Holding Brasileira emergente visionária de tecnologia.

A WC atende empresas e desenvolve STARTUPS E TECNOLOGIAS ÚNICAS E INÉDITAS para o Mercado Multinacional.

Lançando assim a CHECKCHAIN com a 4ª GERAÇÃO DE ATIVOS DIGITAIS, CRYPTOATIVOS E CRYPTOMONEYS, com um novo ecossistema de produtos e serviços tecnológicos com protocolos de segurança, integrando o comércio físico ao online (METAVERSO WC).

A WC através de Parcerias, Representações e Franquias, atende a demanda de Pessoas Físicas, Empresas, Instituições, Municípios, Estados, Governos, Países e Organizações na Criação e Negociação de Ativos Digitais.

A WC através da FINTECH WORLD CONNECTION CAPITAL, cria a Primeira, Única e Inédita BOLSA DE ATIVOS DIGITAIS, CRYPTOATIVOS E CRYPTOMONEYS MULTINACIONAL DESCENTRALIZADA, rompendo assim as barreiras da geolocalização.

Trabalhando em parceria com instituições financeiras, Corretoras, Exchange, Bancos e outras Fintechs a nível mundial e pelo METAVERSO WC, captando investidores de todo Globo.

A WC convida todos a criarem seus ATIVOS DIGITAIS, CRYPTOATIVOS E CRYPTOMONEYS neste novo modelo de negócio.

Contendo neste ecossistema vários mercados inovadores e inéditos de negociação como: Marketplace, E-commerce, Exchange, CryptoOpções, CryptoRDC's, CryptoShortSales, CryptoColecionáveis, CryptoFutures entre outros mercados que a WC CAPITAL está desenvolvendo, os quais utilizam os Ativos Digitais, CryptoAtivos e CryptoMoneys na NOVA BOLSA DE ATIVOS DIGITAIS DESCENTRALIZADOS.

Desta forma todos poderão: Criar e Subscrever Ativos, Cotas, Ações, Ações Ordinárias, Ações Preferenciais, Produtos Digitais ou Realizar Prestações de serviços, apresentando ao sistema financeiro convencional os Ativos Digitais, Cryptoativos e CriptoMoneys com todas as formas de investimentos e gateways de pagamentos do dia a dia para o Mercado Multinacional.

A WC através de análises fundamentalistas e técnicas de usuários, empresas, instituições, governos e países, cria e lança Ativos Digitais, CryptoAtivos, CryptoMoneys, Projetos, Empresas a IPO e ICO segundo o seu valuation de mercado, metrificando através de lastros sólidos devidamente estabelecidos e legalizados em todas as normativas multinacionais existentes.

Captando investidores, investidores anjos, investidores institucionais... Onde todos poderão receber investimentos descentralizados no ecossistema do METAVERSO WC.

A WORLD CONNECTION COMPANY é a empresa mais completa do mercado com todo um ecossistema de startups, ativos digitais entre outras tecnologias em desenvolvimento para o mercado multinacional.

Com todo o SISTEMA DE TECNOLOGIAS, I.A e MACHINE LEARNING, a WC cria a inovadora WEB 5.0+

Colocando assim o Brasil e a América do Sul neste marco histórico tecnológico.

Aleks Sheykra

CEO – Presidente

World Connection Company

[email protected]

FONTE World Connection Company Assessoria, Comércio & Tecnologia Ltda.

