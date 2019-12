O Grupo Jumeirah inclui o Capri Palace, na Itália, ao seu portfólio internacional em expansão

A ser reaberto como Capri Palace, Jumeirah, em abril de 2020, a bela propriedade italiana desfruta de localização idílica na agitada Anacapri, uma das partes mais exclusivas e preservadas da ilha. Fundado por Tonino Cacace, o hotel fica bem acima do Golfo de Nápoles e personifica completamente Dolce Vita italiana, no autêntico estilo de Capri e vista para o mar.

Projetado no estilo de um palácio napolitano do século XVIII, o Capri Palace atraiu muitos desde que abriu suas portas, na década de 1960, estabelecendo-se como o hotel mais icônico da ilha. Sob a direção do Grupo Jumeirah, a propriedade deve continuar a crescer com importantes atualizações e reformas.

Os elegantes interiores dos espaços abertos fluem para os 68 quartos. Tons de branco, azul e neutro criam a atmosfera mediterrânea, enquanto os azulejos de cerâmica e a mobília sob medida evocam a sensação de uma casa de família italiana, garantindo que os hóspedes estejam bem envolvidos no ambiente.

Alinhado com o compromisso do Grupo Jumeirah de oferecer experiências gastronômicas excepcionais, o Capri Palace, Jumeirah é o lar de três das estrelas Michelin da ilha. O restaurante exclusivo do hotel, L'Olivo, que serve clássicos mediterrâneos; o Il Riccio, o clube de praia particular do hotel e o único do mundo a ter uma estrela.

O Capri Palace, Jumeirah também é reverenciado como um destino de bem-estar, com o exclusivo Capri Beauty Farm, o spa que tem seu fiel público internacional. Sob a direção do estimado professor Francesco Canonaco, este spa médico de alto nível, na vanguarda da pesquisa médica, oferece tratamentos exclusivos altamente especializados, incluindo o "Leg School®" e o "Metabolic Response", que conquistaram o mundo.

O Capri Palace, Jumeirah abrirá para a temporada 2020 no dia 23 de abril de 2020, levando o atual portfólio internacional do Grupo Jumeirah para seis hotéis na Europa, entre eles, o Jumeirah Frankfurt, Jumeirah Port Soller, Jumeirah Lowndes Hotel, Grosvenor House Suites Jumeirah e The Carlton Tower, Jumeirah. Além do portfólio de hotéis no Oriente Médio, o Grupo Jumeirah também gerencia hotéis na China e nas Maldivas, com outras propriedades planejadas para 2020 na Indonésia e em Omã.

Para obter mais informações sobre o Capri Palace, Jumeirah, visite www.capripalace.com

