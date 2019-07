O Grupo Menarini homenageia os campeões do fair play

Durante os anos, um grande número de campeões esportivos foi reconhecido por seu fair play, mas a edição deste ano foi muito especial, como uma longa lista de campeões cobrindo uma ampla série de diferentes esportes, tais como o jogador de futebol Zico (Prêmio de Vida Dedicada ao Esporte), o jogador de voleibol Andrea Giani (Prêmio Especial Sustenium Energy and Heart), a corredora olímpica Gabriela Szabo (Prêmio de Modelo de Vida) e a ginasta russa Svetlana Khorkina (Prêmio Estrela do Esporte), bem como muitos outros.

O Grupo farmacêutico Menarini é o principal patrocinador do Prêmio Fair Play e, de acordo com o forte desejo do presidente do Grupo, Eric Cornut e de Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros da diretoria da Menarini, escolheu associar seu nome e missão a esta importante iniciativa.

"Através do patrocínio do Prêmio Internacional Fair Play Menarini, um evento único dentro do mundo dos esportes, a Menarini deseja reconhecer os melhores valores do esporte, os quais algumas vezes podem ser negligenciados quando se trata de alcançar seus objetivos", comentaram Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, membros da diretoria da Menarini. "A Menarini quer homenagear o comportamento ético destes campeões esportivos na esperança que eles, por sua vez, sejam um exemplo para os esportistas mais jovens, não somente no esporte, mas em suas vidas diárias".

Veja a lista completa dos ganhadores da 23a. edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini no endereço:

https://www.menarini.com/Home/Menarini-News/Fair-Play-Menarini-International-Awards/Fair-Play-Menarini-International-Awards-2019

Sobre o Grupo Menarini

O Grupo Menarini é uma empresa farmacêutica italiana com volume de negócios de 3,667 bilhões de euros e mais de 17.600 funcionários. Com 16 fábricas e 7 centros de pesquisa e desenvolvimento, o Grupo Menarini tem forte presença em 136 países.

