O Guangzhou Award convida as cidades a uma ação conjunta para enfrentar os problemas globais

O Guangzhou Award, copatrocinado pela Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), Associação Mundial das Grandes Metrópoles (METROPOLIS) e a cidade de Guangzhou, reconhece a inovação na melhoria da sustentabilidade social, econômica e ambiental em cidades e regiões. Seu objetivo é promover o aprendizado de colegas e a troca de conhecimento e a expertise e experiência por meio de conferências, seminários, workshops, viagens de estudo e cooperação de cidade a cidade. Desde 2012, quatro ciclos do Guangzhou Award foram realizados com sucesso. Com mais de 1.000 iniciativas inscritas, envolvendo mais de 480 cidades e governos locais de mais de 90 países e regiões, esses quatro ciclos do Guangzhou Award se mostraram valiosos e cobriram uma grande variedade de áreas, incluindo infraestrutura e serviços públicos, planejamento participativo e boa governança, parcerias, tecnologia, resiliência, inclusão social e igualdade de gênero.

O Guangzhou Award convida as cidades e regiões a inscrever inciativas inovadoras concluídas recentemente ou que estiverem sendo realizadas no momento relacionadas aos temas destacados pelos ODSs e pelos compromissos da NAU. Neste ano, serão bem-vindas as inscrições de inciativas que visem o futuro após a COVID-19 relativas a como as cidades e as regiões estão repensando seus mecanismos locais de governança, reconsiderando a morfologia e a tipologia urbana, enfrentando os problemas expostos e melhorando a resiliência da economia urbana. Quinze cidades finalistas e 30 cidades merecedoras aparacerão em publicações especializadas e muitas serão convidadas para compartilhar suas experiências em eventos internacionais. Além disso, 5 vencedoras da lista de cidades finalistas receberão US$ 20.000, um troféu e um certificado comemorativo; as cidades finalistas que não forem vencedoras receberão medalhas de honra.

As inscrições estão abertas até às 23:59:59 h do dia 31 de outubro de 2020 (UTC+08:00). Os participantes são incentivados a se inscrever pelo endereço http://www.guangzhouaward.org/index/user/register.html antes do término do prazo. Mais informações sobre o Guangzhou Award podem ser acessadas no site oficial: http://www.guangzhouaward.org/p/e_applynow

Contato: Tel.: +86-20-8950-4852, E-mail: [email protected]

