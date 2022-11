O Hinojosa Packaging Group aposta na descarbonização, gestão sustentável e contribuição de valor social ao longo de 2021

VALÊNCIA, Espanha, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Hinojosa Packaging Group, ao qual pertence a empresa portuguesa Graphicsleader, apresentou a sua Memória de Sustentabilidade de 2021, "Acrescentar valor ao que é nosso", que colhe os seus frutos nos âmbitos económico, social e ambiental e explicita os objetivos para 2023.

As part of its decarbonisation strategy, Hinojosa has reduced its carbon footprint by 26.1% in 2021

Aqui são pormenorizadas as iniciativas de RSC, que procuram minimizar a pegada de carbono, garantir uma gestão sustentável e adicionar valor à sociedade. Estas baseiam-se no Plano Estratégico 2021-2023 "Be Stronger" e estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas nº 3, 4, 7, 8, 9, 12 y 13.

Num contexto de crescimento do Hinojosa Packaging Group, potenciado pela integração do grupo francês Allard Emballages, a empresa definiu o seu objetivo partilhado de aumentar o bem-estar comum com soluções sustentáveis de embalagem.

Esta quinta edição foi elaborada em conformidade com o modelo GRI (Global Reporting Initiative) e verificada pela AENOR.

Estratégia de descarbonização

Graças às iniciativas promovidas nos últimos anos no que concerne à estratégia de descarbonização, 2021 trouxe ao Hinojosa Packaging Group uma redução de 26,1% na sua pegada de carbono (considerando a aquisição da Allard Emballages).

Também aumentou a utilização de matérias-primas de origem renovável até 98,9% e obteve o referencial 'Residuo Cero' da AENOR em duas das suas unidades de produção, sendo a primeira empresa do setor a recebê-lo. É de realçar que 95,6% dos seus resíduos foram destinados a operações de valorização.

Em 2021, desenvolveu uma calculadora de pegada de carbono para clientes que medem o impacto ambiental dos seus produtos.

Aposta nas pessoas

O Hinojosa Packaging Group promoveu iniciativas para desenvolver o talento interno com impacto positivo na sociedade, como por exemplo, o segundo ciclo de Formação Profissional Dual em Impressão Gráfica.

Também foram realizadas mais de 480 ações de formação, com 36.954 horas de capacitação aos colaboradores. Destacam-se os programas HiTalent, que trabalha as capacidades diretivas e o Campus Metatop, que versa sobre competências do negócio.

Colaboração com as comunidades

O Hinojosa Packaging Group iniciou este ano um programa de voluntariado corporativo em três das suas unidades de produção, que pretende estender ao resto do grupo. Também colaborou com várias ONG, como a Cáritas ou a Cruz Vermelha, em campanhas de solidariedade.

Paralelamente, melhorou a sua pontuação Ecovadis, Sedex e CDP, todas elas plataformas de classificação com enfoque nos campos social, ambiental, práticas éticas e responsabilidade.

