O impacto da Black Friday na indústria de iGaming no Brasil

SAN GILJAN, Malta, 24 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa feita pelo apostasesportivas24.com conclui que a abordagem da Black Friday, somada ao crescimento da indústria de iGaming no Brasil, principalmente com plataformas virtuais, indica um impacto significativo de ambos os setores no país, enriquecendo a experiência legal dos brasileiros em jogos de azar.

A Black Friday é um dos eventos mais relevantes do calendário comercial das empresas. Entre 2017 e 2020, o lucro gerado pelas compras digitais durante esta ação de vendas dobrou; Em 2020, este valor ultrapassou os R$4 bilhões em território nacional. No mesmo ano, houve um aumento de 48% em entradas nas plataformas de busca pelo termo "Black Friday" comparado a 2019; a maior variação YoY do mundo, ultrapassando até mesmo os EUA.

77% daqueles que afirmaram ter interesse em comprar durante a Black Friday disseram que preferiam utilizar websites para efetuar compras, de acordo com uma entrevista conduzida pela empresa SocialMiner. A pesquisa também verificou que maioria dos brasileiros aproveitam a Black Friday para adquirir itens desejados com descontos (51%).

Este comportamento também foi refletido no setor de iGaming, mais especificamente nas apostas esportivas. "Brasileiros em geral amam um desconto, uma promoção, um sorteio etc… já faz parte da nossa cultura. Adotar a Black Friday - originalmente uma data popular nos EUA - foi somente uma questão de tempo e está funcionando extremamente bem na indústria dos jogos de azar." Indica Rafael Costa, gerente de afiliados da Rivalo.

A indústria de jogos de azar cresceu notavelmente nesta última década. Segundo estudo da H2 Gambling Capital, consultora de iGaming, o mercado de jogos que incluem apostas e cassinos lucrou cerca de R$12,5 bilhões em 2020; ao redor do mundo, este valor alcançou US$59,6 bilhões (mais de R$300 bilhões, na cotação do dia). No país, as empresas de apostas esportivas online movimentam cerca de R$12 bilhões atualmente, patrocinando a maioria dos clubes de futebol nacional.

Uma estratégia de aquisição de clientes aplicada pelas operadoras de apostas é a mesma que caracteriza o sucesso da Black Friday no Brasil: a promoção. Vanessa Queiroz, Country Manager no Brasil no apostasesportivas24.com diz: "Venho percebendo nos últimos anos que mais operadores estão aderindo às promoções BlackFriday para apostas online. A prática é ainda mais evidente em plataformas com boa presença nas redes sociais. Para 2021, há marcas promovendo super cotas para a final da Libertadores, assim como sites oferecendo freebets."

O apostasesportivas24.com é um projeto que tem como objetivo ajudar apostadores, analisando as melhores operadoras de apostas, oferecendo estratégias de jogo e prognósticos.

FONTE apostasesportivas24.com

