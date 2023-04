O impressionante sucesso da Suécia como país livre do tabagismo

Especialistas em saúde pública, liderados pelo Health Diplomats, pedem que outros países sigam o exemplo sueco

SÃO PAULO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Especialistas em saúde pública lançaram um relatório para evidenciar o fato de a Suécia estar próxima de se tornar o primeiro país 'livre do tabagismo' da Europa. O estudo foi coordenado pelo Health Diplomats, uma organização internacional de especialistas em saúde. A Suécia está a caminho de ter uma taxa abaixo de 5% na prevalência de tabagismo nos próximos meses. Nenhum outro país está perto de replicar essa conquista ou está efetivamente no caminho de alcançá-la conforme a meta estabelecida pela União Europeia para 2040.

A inovadora estratégia para minimizar os efeitos prejudiciais do tabagismo está no relatório "A experiência sueca: um roteiro para uma sociedade livre do tabagismo", apresentado recentemente em Estocolmo.

O modelo sueco combina as recomendações da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da OMS. "Trata-se de conciliar o controle do tabagismo com a minimização de danos", explica Delon Human, autor do relatório. "Não existem produtos de tabaco isentos de riscos, mas os cigarros eletrônicos são 95% menos prejudiciais que os cigarros. É muito melhor um fumante mudar de cigarros comuns para cigarros eletrônicos ou sachês de nicotina do que continuar fumando".

Os benefícios são visíveis, com o país tendo a menor porcentagem de doenças tabaco-relacionadas na UE e uma incidência de câncer 41% menor do que outros países europeus. O relatório descreve que a porcentagem de fumantes na Suécia caiu de 15% para 5,6% em 15 anos.

"A Suécia tem uma estratégia muito bem-sucedida que precisa ser exportada", diz Karl Fagerström, outro autor do relatório. "Seria um benefício enorme se mais países fizessem como a Suécia, com incentivos para mudar de cigarros para alternativas menos prejudiciais".

Conclusões do relatório e sugestões para outros países:

Reconhecer os produtos alternativos de entrega de nicotina, por exemplo cigarros eletrônicos, como sendo menos prejudiciais e que representam um risco significativamente menor do que fumar. Incentivar os fumantes a mudarem de cigarros convencionais para essas alternativas. Fornecer informações baseadas em fatos. Não se trata de um produto isento de riscos mas, os cigarros eletrônicos são 95% menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. Obviamente, é melhor um fumante mudar de cigarros convencionais para cigarros eletrônicos. Decisões de regulação que tornam as alternativas de menor risco mais acessíveis do que os cigarros convencionais.

FONTE Health Diplomats

