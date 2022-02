O Institute for Global Tobacco Control da Johns Hopkins University atualiza seu curso on-line gratuito sobre os perigos do tabagismo e a COVID-19

BALTIMORE, 18 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a pandemia da COVID-19 ainda sendo uma preocupação no início de 2022, reforce seu conhecimento sobre a conexão entre o consumo do tabaco e a COVID-19 com um curso on-line gratuito do Institute for Global Tobacco Control da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Atualizado com novas informações no final de 2021, o curso COVID-19 e Consumo do Tabaco abrange tópicos como o impacto do tabagismo na COVID-19, os efeitos da nicotina em nível molecular e o comportamento do setor do tabaco durante a pandemia.