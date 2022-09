O Institute for the Future of Education do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey será o anfitrião do Global Impact Summit 2022

A HolonIQ, em colaboração com o Institute for the Future of Education (IFE) do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey (ITESM), irá organizar dois dias de conferências e painéis com especialistas que irão abordar tópicos sobre o futuro do ambiente, da educação e das tecnologias da saúde no campus da Cidade do México.

CIDADE DO MÉXICO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nos dias 28 e 29 de setembro, o campus do ITESM na Cidade do México irá receber o Global Impact Summit da HolonIQ. O principal objetivo deste evento é dar a conhecer as novas tendências e o futuro do ambiente, da educação e das tecnologias da saúde.

Comentando a parceria, Michael Fung, Diretor Executivo do Institute for the Future of Education, declarou: "As economias e sociedades do mundo estão a sofrer perturbações e mudanças sem precedentes no ambiente, na educação e na saúde. Traçar o caminho para o futuro requer compreender onde estamos hoje e o que queremos alcançar coletivamente nestas áreas. O Institute for the Future of Education (IFE) do ITESM tem muito orgulho de criar esta aliança estratégica com a HolonIQ, a plataforma líder em inteligência de mercado com impacto global, para adquirir informações centradas na exploração de soluções para os problemas atuais."

Com mais de 80 oradores de toda a América Latina, o Summit na Cidade do México irá reunir uma onda global de ideias, conhecimentos e ligações para melhorar o futuro da sociedade.

As conversações irão centrar-se em vários temas principais:

desde energias renováveis a alternativas nucleares e de hidrogénio, até ao armazenamento energético em baterias avançadas e redes de carregamento.

O papel da educação digital na sequência do impacto significativo da pandemia COVID-19 será crucial para o futuro da aprendizagem, desde a primeira infância, passando pelo ensino básico e superior, até à requalificação da mão de obra.

A inovação e a tecnologia estão a acelerar e a transformar fundamentalmente a saúde e o bem-estar para criar sistemas de saúde mais resilientes, eficientes e justos.

Os principais oradores incluem: Michael Fung, Diretor Executivo; José Escamilla, Diretor Associado; Sabrina Seltzer, Diretora de Transferência e Empreendedorismo do Institute for the Future of Education do ITESM, e Maria Spies e Patrick Brothers, Codiretores Gerais Executivos da HolonIQ. Também estarão presentes Rosa Wolpert, Oficial Nacional de Educação da UNESCO, e Marco Serrato, Diretor Executivo e Professor de Práticas da Universidade do Arizona, entre outros reitores universitários reconhecidos pelos seus conhecimentos e experiência nas matérias acima mencionadas.

Maria Spies, Codiretora Geral Executiva da HolonIQ, comentou: "Hoje, mais do que nunca, é crucial que nos liguemos e colaboremos em inovações no ambiente, educação e saúde. O Summit dá aos líderes e inovadores a oportunidade de partilharem soluções e gerarem ideias para ajudar a resolver os problemas que mais afetam a humanidade."

Hoje, mais do que nunca, é tempo de refletir sobre os grandes desafios que o mundo enfrenta no que diz respeito ao futuro do ambiente, educação e saúde. O Global Impact Summit da Holon IQ, em colaboração com o Institute for the Future of Education do ITESM, é o espaço ideal para o diálogo, colaboração, experimentação e empreendedorismo para construirmos juntos o futuro que queremos.

Sobre o Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey

O Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é um sistema universitário privado sem fins lucrativos, com vários campus. Desde a sua fundação em 1943, tem-se destacado pela sua excelência académica, inovação educacional, empreendedorismo e internacionalização, bem como pelas suas ligações à indústria e aos empregadores, e pela sua grande capacidade de execução. Tem campus em 29 cidades no México, mais de 67 mil estudantes matriculados de nível profissional e pós-graduação, e quase 7000 professores. Também conta com mais de 26 mil estudantes do ensino secundário e 2500 professores do ensino secundário. O instituto está acreditado pela Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University Ranking (2022), está classificado em 161.º lugar e em 30.º lugar entre as universidades privadas do mundo. No QS Graduate Employability Ranking (2022), encontra-se em n.º 1 na América Latina e em 26.º a nível mundial. No Times Higher Education Latin America University Ranking (2022), ocupa o 4.º lugar na América Latina, sendo também a única universidade fora dos Estados Unidos da América no Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) da Princeton Review e Entrepreneur, ao ocupar o 6.º lugar em programas de empreendimento a nível de licenciatura. Pertence a diversas redes de prestígio internacional, tais como a Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

Sobre a HolonIQ

A HolonIQ é uma plataforma de inteligência de mercado para a economia de impacto global. Impulsionamos decisões importantes sobre o ambiente, educação e saúde, fornecendo dados e informações que apoiam o crescimento, a inovação e a inteligência de risco. Os nossos clientes incluem governos, instituições, empresas e investidores em todo o mundo que são líderes em inovação, tecnologia, políticas públicas e investimento na economia de impacto global. www.holoniq.com

