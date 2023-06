O inverno chegou: atenção às dicas de cuidado para os pés e unhas durante a estação mais fria do ano

Os fungos causadores da micose se alojam em ambientes fechados e úmidos e, por isso, a atenção aos hábitos de higiene com os pés é fundamental até nos dias mais frios

SÃO PAULO , 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- No verão é comum aproveitar os dias de sol em piscinas, praias e passeios ao ar livre e, com o aumento da exposição dos pés, é comum a preocupação mais constante com as micoses de unhas. Porém, o inverno também traz seus desafios: além da pele ficar mais ressecada, a maioria das pessoas nesse período optam por meias e sapatos fechados com maior frequência. O problema é que os fungos causadores da micose de unha se proliferam em ambientes quentes, apertados e úmidos, por isso, é importante ficar de olhos nos cuidados com as unhas mesmo nos dias mais frios.

Aqui vão algumas dicas que vão ajudar nesse processo.

1. Muita atenção ao secar entre os dedos

Para quem só quer o conforto de roupas e pés quentinhos, cuidado ao secar rapidamente entre os dedos, pois a falta de atenção durante esse simples passo pode implicar em uma micose de pele ou gerar o ambiente propício para a proliferação da micose também nas unhas.

2. Itens de higiene são pessoais

É preciso se atentar também às formas de transmissão da micose. É comum que objetos e ambientes contaminados provoquem o contágio da doença. Aquilo que é de uso pessoal não deve ser compartilhado com outras pessoas: alicates e cortadores de unha, meias, sapatos e toalhas são alguns exemplos. Assim, evita-se a proliferação dos fungos.

3. Hidratação dos pés é importante

Em tempos mais frios, um maior ressecamento dos pés é inevitável e por conta disso é muito importante incluir esse hábito na rotina diária. Buscar hidratantes que possam ajudar no controle desse ressecamento trará uma maior saúde para os pés e ajudará a evitar outros possíveis problemas como fissuras e rachaduras.

4. Se ainda assim a micose apareceu, é hora de buscar reforços

Agora, se mesmo com os cuidados preventivos a micose apareceu, interferindo na espessura e coloração das unhas, vale buscar a recomendação de um dermatologista que poderá indicar o tratamento mais eficaz de acordo com a necessidade específica.

Uma das opções é o uso de Loceryl Esmalte, uma solução eficiente para o tratamento da micose de unha. O esmalte terapêutico composto por cloridrato de amorolfina penetra em todas as camadas da unha e protege contra a disseminação¹. Com apenas uma única aplicação semanal*, a substância age nas unhas por mais sete dias² e elimina os fungos desde o primeiro dia de aplicação³.

A solução deve ser recomendada por um dermatologista e pode ser encontrada nas principais drogarias e redes de farmácias em todo o Brasil.

1Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800 015 5552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

²Endringer Pinto F, Bagger C, Kunze G, et al. Visualisation of penetration of topical antifungal drug substances through mycosis-infected nails by matrix-assisted laser desorption ionisation mass spectrometry imaging. Mycoses. 2020 Aug;63(8):869-875.

3Uma única aplicação do esmalte fornece proteção por uma semana.

4necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

*Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados com a Pele no Inverno. Acesso em 27 de abril de 2023 em https://www.sbd.org.br/cuidados/cuidados-com-a-pele-no-inverno/

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite: https://loceryl.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2106473/Foto_01__1.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma