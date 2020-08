O IPDESP ajuda no gerenciamento de imagem na internet.

A influência de uma pesquisa no Google na vida das pessoas e a divulgação de uma notícia sem veracidade ou sem fontes leais, a distribuição desenfreada de informações através do whatsapp, e a disseminação das famosas fakenews são capazes de destruir a imagem de qualquer um em dias, pois é esse ambiente complexo que cresce desenfreadamente que pode lhe tornar notável positivamente ou negativamente.

Se por um lado devemos pensar no avanço ao exercício da liberdade de expressão, por outro, também devemos ter cuidado na imagem que é exposta e que pode causar prejuízos imensuráveis à vida dos usuários envolvidos, e poucos usuários têm a informação de que todo e qualquer link de notícias, fotos divulgadas, ofensa vexatória, pode ser removido através de um trabalho complexo de desindexação, além de medidas judiciais poderem ser acionadas para retirada de todo material indesejado que esteja na web.

Assim, O IPDESP, instituto especializado em reabilitar crédito, verificou a necessidade de seus clientes em reposicionar sua imagem, tornou-se especialista na remoção de informações constantes no GOOGLE, JUSBRASIL, ESCAVADOR, RADAR ONLINE e qualquer informação que não favoreça seus interesses. Para isso, o IPDESP criou a área de Gerenciamento de Imagem, que inicialmente contava com perfis públicos e hoje possui clientes de todos os níveis sociais e que cuida de forma muito intensiva do posicionamento de seus clientes na web, de acordo com as estratégias de presença digital visadas por aquele que o procura.

Sobre o IPDESP:

O IPDESP é um Instituto que há mais de oito anos presta serviços nas áreas cível e tributária, com sede em São Paulo e filial em todo Brasil. O nosso diferencial, regularizar o nome dos nossos clientes sejam pessoas físicas ou jurídicas antes de dar inicio a negociação das inadimplências, dessa maneira, sem apontamentos judiciais conseguindo a chance de adquirir crédito e bens enquanto paga as pendências.

O IPDESP tem mais de 10.658 associados e já negociou mais de R$ 492 Bi em dívidas de seus clientes. Somente entre os anos de 2019 até hoje, o IPDESP recuperou 3.136 empresas que estavam em recuperação e falência. Trata-se de empresas que estavam no vermelho mesmo, e o IPDESP conseguiu reerguer essas empresas para que elas voltassem a continuar no mercado e continuassem a produtividade delas.

Atuamos com pessoas físicas ou pessoas jurídicas independente do valor da dívida, qualquer tipo de pendência financeira que conste nos órgãos de crédito, serão trabalhados e retirados.

Hoje o IPDESP atua contra os órgãos de crédito. Então todos os apontamentos que aparecem nesses órgãos, sejam eles: refinanciamento, dívida de cartão de crédito, protestos bancários, recuperação e falência, ação judicial, cheque sem fundo, entre outras; todas essas linhas que aparecem nas pesquisas dos órgãos de crédito elas serão inibidas com nosso trabalho judicial.

Os órgão de crédito que a IPDESP atua são: Serasa, SPC, Boa Vista, SCPC , e o CDL.

Veja mais em: https://www.ipdesp.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246041/IPDESP.jpg

FONTE IPDESP - Instituto de proteção e defesa das empresas de São Paulo

Related Links

https://www.ipdesp.com.br



SOURCE IPDESP - Instituto de proteção e defesa das empresas de São Paulo