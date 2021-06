O lançamento de Oahu da SSG oferece uma ponte estratégica para Tóquio e Ásia-PAC

Após a abertura de um novo escritório em Tóquio no início de 2021, os líderes da SSG precisavam de uma maneira estratégica de apoiar o mercado japonês e outros clientes da Ásia-PAC. O Havaí mostrou ser um local lógico e estratégico com uma alta concentração de talentos japoneses e palestrantes de língua nativa.

"Consideramos que o Havaí está bem no meio entre os EUA continental e a Ásia-PAC, tornando o fuso horário ideal e aumentando a chance de encontrar palestrantes japoneses ", disse Lauren Whife, VP de Operações da SSG. "Este pode ser realmente um centro de operações para a Selling Simplified, com sua capacidade de apoiar clientes dos EUA e da Ásia-PAC."

O COO e o cofundador Jag Sidhu acrescentou: "Ao empregar talentos locais e focar em palestrantes de língua nativa, a SSG pôde penetrar mercados historicamente fechados e continuar a crescer durante uma pandemia global." A mudança para o Havaí enfatiza a estratégia de hiperlocalização da empresa e o foco no crescimento da Ásia-PAC, oferecendo à região dados ricos em idiomas.

"Entrar no Japão com a pandemia neste momento é impossível. Tentar estabelecer uma operação lá através da COVID é igualmente impossível", disse Sidhu. "Então precisávamos estabelecer nossa presença no Japão e atendê-los de forma local. O benefício de termos palestrantes em língua nativa no Havaí é que podemos entender o mercado, e isso melhora muito os nossos dados."

Além disso, a operação da SSG em Oahu tem a garantia de gerar empregos para os moradores, muitos dos quais vêm diretamente do setor do turismo, onde muitos perderam o emprego devido à pandemia.

Após o anúncio, Lauren Whife, recentemente nomeada VP de operações, será transferida para o Havaí para realizar operações globais. "Esta é uma posição excepcional para nós", disse Whife. "Construímos equipes realmente incríveis para dados e entregas na Ásia-PAC e nos Estados Unidos, e ter esse tipo de acesso para ambas as regiões durante uma pandemia nos permite apoiar ainda mais nossos clientes."

A Selling Simplified está fortemente posicionada como líder de mercado de geração de demanda na Ásia-PAC. "É um momento muito emocionante para a SSG, e não teríamos esta oportunidade sem o crescimento que vimos nos últimos 18 meses", disse Whife.

