O Maior Festival Temático de Água a Cores do Mundo Chega no Brasil Nesse Verão

SAO PAULO, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após dois anos pausados por conta da pandemia, um dos maiores festivais do mundo volta aos palcos com uma marca e produção renovada e com muito mais diversão garantida.

Jatos de água, pó colorido, slime , DJ`s, palcos e brinquedos temáticos e muito mais prometem agitar o Rio de Janeiro no dia 22 de Janeiro e São Paulo no dia 29 de Janeiro.

Intitulado como "O festival Coachella da geração Z", o festival chega ao Brasil com um slogan adaptado para o mercado nacional, prometendo se consagrar como "O Rock in Rio da geração Z", e assim como o RIR, o festival promete ser uma experiência completa para todos os convidados.

O Waterblast Festival é a junção de dois dos maiores festivais do mundo em um só.

Inspirado no festival de água "Songktran", que acontece todo ano na Tailândia para comemorar o ano novo, quando os tailandeses se reúnem nas ruas para brincarem de guerra de água com pistolas de plástico; e no Festival "Holi", que acontece todo ano na Índia, para celebrar o início da primavera, onde os indianos se reúnem no evento e jogam o "gulal", pó colorido ao alto como ato de alegria e renovação.

O Waterblast proporciona o melhor desses dois festivais, além de atividades e atrações exclusivas.

Além dos jatos de água e explosões de pó colorido a cada 30 minutos com contagem regressiva nos telões do palco, o festival também contará com show de luzes e fogos de artifício ao anoitecer, guerra de água com pistolas de plástico, brinquedos aquáticos como tobogã e piscinas de sabão, além do after-party exclusivo nos camarotes após o fim da apresentação do último DJ no palco principal.

De 30 em 30 minutos, acontecem as "WATERBLAST'S" – o ponto alto da festa, – com a explosão de cores e água, quando todos lançam ao alto o pó colorido, e jatos de água são lançados do palco, enchendo o ambiente de água, cor e magia, criando um momento único e memorável no festival de música.

Mais de 15 mil pessoas são esperadas em cada dia do festival.

A pré-venda de ingressos começam dia 21 de Novembro no site oficial do evento. Ingressos variam de R$80 (Pista) até R$3000 (Cabanas).

Além dos ingressos, o público pode adquirir acessórios personalizados e produtos exclusivos como o GULAL (pó colorido), pistolas de água, abadas entre outros direto na loja online no site oficial do evento.

A lineup contará com mais de 15 djs, dentre eles, alguns dos maiores nomes atuais do Brasil. Além dos djs, o evento também contará com um time exclusivo de influenciadores digitais, intitulado "The Blast Squad" que participarão de ações de marketing antes e durante do evento.

A lineup completa será divulgada a partir da abertura do primeiro lote de vendas.

Tanto a água, quanto o GULAL (pó colorido) e o slime, não contêm ingredientes tóxicos e não fazem mal a saúde, além de não mancharem as roupas. Entretanto, recomendamos vestir roupas brancas, de preferência o abadá personalizado do evento á venda na loja online, e proteger os olhos com óculos de sol ou óculos transparente, também á venda na loja online.

Para mais informações, acesse o site oficial do festival:

www.waterblastfestival.com

www.instagram.com/waterblastfestival

Contato:

Luciana Dias

Diretora de comunicação

IBG GROUP

+11 91085-9364

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951507/Picture1.jpg

FONTE Waterblast

SOURCE Waterblast