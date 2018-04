O McDonald's lança a primeira lente do Snapchat no Brasil e consegue 30% de crescimento na identificação dos anúncios

O Snapchat é um aplicativo criado pela Snap Inc. Mais de 180 milhões de pessoas usam o Snapchat todos os dias para enviar fotos e vídeos para familiares e amigos, assistir a histórias e explorar o conteúdo dos principais editores e de todo o mundo. O Snapchat se abre na câmera - para convidar as pessoas a serem criativas e "conversar com fotos" - e os seus usuários são altamente ativos:

Em média, os usuários gastam mais de 30 minutos no aplicativo todos os dias.

Em média, criam mais de 20 snaps por dia.

Em média, mais de 60% dos usuários diários criam Snaps por dia.

Mais de 3,5 bilhões de Snaps são criados por dia.

O McDonald's fez uma parceria com o Snapchat no Brasil para criar essas lentes totalmente personalizadas para gerar percepção sobre o relançamento do item localmente favorito, o Cheddar McMelt, que também impulsionou naturalmente o engajamento com a marca por meio das lentes inerentemente lúdicas e interativas.

A Lente que foi veiculada a nível nacional destacou a marca e o produto (Cheddar McMelt) de forma engraçada e divertida, que repercutiu positivamente entre os Snapchatters. A campanha gerou percepção e associação significativas em comparação com a média. A percepção do produto, o reconhecimento de anúncios e os ganhos de associação de mensagem superaram as médias do Snap, destacando o poder de impacto da campanha.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados gerados por esta campanha. O McDonald's tem sido um parceiro global chave para o Snapchat, e a inclusão de mais histórias de sucesso em novos mercados ajuda a plataforma a conduzir sua história global com o McDonald's. Regionalmente, ele foi um dos primeiros anunciantes a testar a plataforma em 2016, e essa campanha com o aumento da marca mostra sua confiança contínua no Snapchat para entregar suas comunicações com eficiência. Agora ele é um cliente consistente no Brasil", disse Gastón Taratuta, CEO e fundador da IMS.

Por fim, como principais aprendizados dessa campanha, é importante ressaltar que a lente do Snapchat veiculada nacionalmente pode gerar métricas de negócios de funil superior; o poder da diversão para conduzir associações de mensagens e endossos de marca; e o grande alcance orgânico/viral provam a influência dos amigos sobre a favorabilidade da marca.

Sobre o Snapchat:

A Snap Inc. é uma empresa de câmeras. Mais de 180 milhões de pessoas usam o Snapchat todos os dias: para se expressar com a família e os amigos, assistir a histórias, explorar o conteúdo dos principais editores e criadores de conteúdo, e muito mais. O aplicativo se abre para a câmera para convidar nossa comunidade a ser criativa e "conversar com fotos". Mais de 60% dos Snapchatters diários agora criam Snaps com nossa câmera todos os dias e gastam, em média, mais de 30 minutos diariamente no aplicativo.

Sobre a IMS

A IMS Internet Media Services (IMS), subsidiária da Sony Pictures Television Networks, é uma empresa líder em comunicações digitais e marketing que cria parcerias com empresas em rápido desenvolvimento que buscam expandir seus mercados. A IMS ajuda marcas de anunciantes a alcançar novos níveis de atração e crescer através de seu exclusivo ecossistema de alianças comerciais, soluções criativas e de conteúdo, além de serviços de gerenciamento de mídia e investimentos. Organizações líderes como LinkedIn, Spotify, Foursquare, Twitter, Vevo, Twitch, EA Games, Yahoo, Snapchat e Waze trabalharam exclusivamente com a IMS para fortalecer sua presença na América Latina, Europa e Ásia. A IMS tem sede em Miami e também possui escritórios no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Panamá, Peru, Equador, Uruguai, Espanha, Itália, Áustria, Suíça, Rússia, Índia, Hong Kong, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, República Tcheca, Croácia, Grécia, Hungria, Macedônia, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Eslováquia e Ucrânia, Indonésia e Malásia.

