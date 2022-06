O melhor dos EUA e do México

MISSION, Texas, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Rio South Texas, uma região binacional na fronteira dos EUA com o México, abrange sete condados do Texas e dez municípios no Estado de Tamaulipas. Pelo lado dos EUA, a região se estende desde os portos do Golfo do México, no condado de Brownsville-Cameron, no leste, até os centros de logística da área do condado de Laredo-Webb, no oeste. A parte mexicana da região se estende desde as praias de Matamoros, no leste, até as fábricas de Nuevo Laredo, no oeste. Esta localização única permite relações internacionais profundas na cultura e no comércio.

Um dos benefícios comerciais únicos da localização geográfica do Rio South Texas é sua flexibilidade operacional binacional. Como a região inclui partes dos EUA e do México, ela permite que empresas e investidores operem em dois países enquanto tratam os processos de negócios e manufatura como uma única unidade. É uma região econômica porque permite que as empresas realizem operações aproveitando a força de cada país sob uma estrutura de gestão integrada, maximizando a eficiência tanto nas contribuições diretas quanto nas indiretas.

As empresas que operam no Rio South Texas se beneficiam não apenas da flexibilidade operacional binacional, mas também por estarem situadas na porta da economia do Texas, a 9ª maior economia do mundo, com um PIB de dois trilhões de dólares. Olhando para além do Texas, a região está localizada no coração da cadeia de suprimentos norte-americana, permitindo às empresas acesso direto, rápido e multimodal a toda a América do Norte, cerca de 25% do mercado consumidor mundial. Essa conectividade multimodal também se beneficia do clima temperado da região, permitindo o transporte marítimo eficiente durante todo o ano com muito poucos transtornos. Rodovias interestaduais, ferrovias Classe I, aeroportos internacionais, acesso ao canal intercostal do golfo e portos de águas profundas ligam a região à América do Norte, ao hemisfério ocidental e ao mundo. E com as operações em ascensão da SpaceX na Starbase, no Texas, a região do Rio South Texas poderá em breve apresentar conexões comerciais além das fronteiras terrestres.

As conexões comerciais da região do Rio South Texas encontram suas raízes em décadas de relações internacionais profundas, que foram ainda mais fortalecidas quando o acordo entre Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) foi assinado. O acordo reforçou as relações comerciais entre os países, oferecendo mercados mais livres, comércio mais justo e uma base operacional mais robusta.

Se você deseja fabricar na América do Norte para a América do Norte, veja o que a Rio South Texas tem a oferecer. Nossa equipe da COSTEP gostaria de ajudá-lo, então, acesse www.costep.org ou siga-nos em @COSTEP para saber mais.

Contato: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

FONTE Council for South Texas Economic Progress

