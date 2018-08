O melhor gim do mundo para preparar gim tônica vem da Alemanha: o GINSTR ganha prêmio em Londres

LONDRES, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Mais de 600 destiladoras de gim, de 90 países, participaram da Competição Internacional de Vinhos e Destilados (IWSC – International Wine and Spirit Competition) em Londres, para escolher o melhor gim do ano. A vencedora deste ano do Troféu Gim-Tônica (Gin & Tonic Trophy) foi provavelmente uma surpresa: o altamente conceituado prêmio foi, pela primeira vez, para a Alemanha – isto é, para uma pequena destilaria de Stuttgart. O GINSTR - Stuttgart Dry foi o vitorioso entre todas as bem conhecidas marcas internacionais e é considerado, agora, o melhor gim para preparar um gim tônica.

O mais notável é que o gim de Stuttgart está no mercado por cerca de 18 meses, apenas. A marca surgiu como um hobby dos destiladores Alexander Franke, 34, e Markus Escher, 27. Ainda está sendo produzido em pequenas quantidades em destilaria própria de seu criadores, usando bagas de junípero que eles mesmos cultivam e ingredientes da região de Stuttgart. O GINSTR recebeu a medalha de ouro no Prêmio Mundial de Destilados (World Spirits Award) no início deste ano e, agora, foi escolhido o melhor gim do mundo para preparar um gim tônica.

O júri internacional da IWSC é composto por 400 jurados, que passaram diversos meses do ano testando e avaliando vinhos e destilados de todo o mundo. Criada em 1969, a competição é considerada a premiação mais importante do setor. Além disso, houve uma condecoração especial separada para jovens destiladores, o Ouro Extraordinário da IWSC, para o resultado excepcionalmente claro do teste nesta categoria. Em 2011, o Monkey 47 foi o primeiro gim da Alemanha a ser premiado na IWSC, tornando-se, desde então, uma marca internacionalmente reconhecida.

Mais informações sobre o GINSTR - Stuttgart Dry Gin podem ser encontradas em http://www.stuttgartdrygin.com

