O Mercado de nuvens públicas está florescendo no Brasil

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- As empresas no Brasil estão adotando serviços de nuvem pública, com muitas buscando fornecedores para ajudá-las a levar mais cargas de trabalho para a nuvem, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em consultoria e pesquisa em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions & Service Partners 2019 para o Brasil identifica um rápido crescimento no mercado de nuvem pública do país, com um aumento correspondente no número de provedores de serviços.

"As cargas de trabalho estão migrando cada vez mais do modelo tradicional de terceirização de serviços gerenciados para a nuvem", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research. "O mercado de nuvem brasileiro está florescendo e chegou a um ponto sem volta à era do data center".

O relatório considera empresas de médio porte especialmente interessadas em mudar a maioria ou todas as suas funções de TI para a nuvem. As empresas de médio porte estão adotando a nuvem pública porque possuem sistemas legados menores que as grandes empresas, têm menos necessidade de personalização e podem mais facilmente substituir seus softwares por ofertas padrão como serviço.

No mercado intermediário do Brasil também há um grande impulso para mover o ERP (Enterprise Resource Planning) para a nuvem, diz o relatório.

Muitas empresas brasileiras estão adotando várias nuvens, com um número crescente de opções de serviços disponíveis, acrescenta o relatório. Muitos clientes buscam serviços especializados em nuvem, com dimensionamento da melhor nuvem para cada aplicação em sistemas voltados para o cliente, análise de big data, aprendizado de máquina e outras funções. A automação para orquestrar arquiteturas de nuvem distribuída está em alta demanda.

O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions & Service Partners 2019 para o Brasil avalia as competências de 45 provedores em oito quadrantes: Public Cloud Transformation Services for Large Accounts, Public Cloud Transformation Services for the Midmarket, Managed Public Cloud Services, Managed Public Cloud Services for AWS, Managed Public Cloud Services for Azure, Managed Public Cloud Services for GCP, aPaaS – Application Development Platform as a Service and IaaS — (Hyperscale) Infrastructure as a Service.

O relatório identifica a Claranet como líder em seis quadrantes, a Dedalus em cinco, e UOL DIVEO em quatro, enquanto Atos, BRLink, Sky.One e TIVIT são nomeadas liderem em três. Accenture, Amazon Web Services, Capgemini, Google Cloud Platform, IBM e Microsoft Azure são líderes em dois. DXC Technology, essence IT, Mandic, SantoDigital e Unisys são líderes em um quadrante.

Uma versão personalizada do relatório em Português está disponibilizada pela BRLink, Claranet, Dedalus, SantoDigital e TIVIT.

O relatório ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions & Service Partners 2019 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG Insights™ ou para compra imediata nesta webpage.

Sobre ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes da ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedores do gênero a combinar pesquisas empíricas, baseadas em dados e análises de mercado, com a experiência prática e observações da equipe global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados e análises detalhadas de mercado para orientar a seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que atendem os mercados Global, Europa, América Latina e região Nórdica da Europa, além dos países EUA, Alemanha, Reino Unido e Brasil, com novos mercados a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider LensTM, visite esta webpage.

A série complementa os relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores na perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III), é uma empresa líder de pesquisa de tecnologia e consultoria global. Sendo uma parceira de negócios confiável de mais de 700 clientes, incluindo 70 das 100 principais empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançarem excelência operacional e crescimento mais rápido. A firma é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, análise dados e nuvem, consultoria de terceirização, serviços gerenciados de governança e de riscos, serviços de operação de redes, estratégia e projeto de operações, gestão de mudanças, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologias. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para a era digital e opera em mais de 20 países - uma equipe global reconhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profunda especialização setorial e em tecnologia e capacidade analíticas e de pesquisa de classe mundial baseada na mais abrangente base de dados do mercado. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

FONTE Information Services Group, Inc.

Related Links

http://www.isg-one.com



SOURCE Information Services Group, Inc.