O MTD Group participa do esforço global para acelerar a vacinação contra a COVID-19, graças às suas novas seringas com baixo espaço morto

LUGANO, Suíça, 28 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Na campanha global de vacinação contra a COVID-19, é de suma importância poder maximizar o número de indivíduos que podem se beneficiar dos frascos de vacina disponíveis.

Em particular, o uso de seringas com baixo espaço morto (LDS) pode permitir que os profissionais de saúde extraiam mais doses do que as originalmente previstas para cada frasco.

Como exemplo, a Pfizer indica como extrair 6 doses de um único frasco de sua vacina contra a COVID-19, minimizando assim o desperdício de vacinas. Para isso, a combinação de seringa com baixo espaço morto e agulha deve ter um espaço morto de não mais de 35 microlitros (0,035 mL).

De forma semelhante, a Moderna recebeu recentemente a aprovação da US Food and Drug Administration (FDA) para distribuição de 2 frascos diferentes, contendo até 11 e até 15 doses de sua vacina contra a COVID-19, respectivamente. No entanto, são necessárias seringas adequadas com espaço morto reduzido para extrair todas as 11 (respectivamente 15) doses de cada frasco.

O MTD Group, alavancando seu centro de pesquisa localizado em Como (Itália), com décadas de experiência no projeto e produção de agulhas e seringas, fez investimentos para participar do esforço global de fornecer produtos que minimizarão o desperdício de vacinas e ajudarão a acelerar o esforço de vacinação contra a COVID-19 de acordo com as recomendações acima.

Como resultado, estamos prontos para oferecer seringas melhoradas (com e sem agulhas, a fim de garantir flexibilidade de uso) com um espaço morto total inferior a 35 microlitros.

A Pfizer realizou testes preliminares em nossos produtos recém-desenvolvidos a fim de validar a especificação acima, com resultados positivos. Consulte: https://www.comirnatyeducation.ie/files/LDV-Sheet_V6.pdf

Em particular, estamos prontos para começar a fornecer as seguintes soluções:

Seringa com baixo espaço morto (LDS) com ponta luer slip, a ser acoplada a agulhas de 23Gx1" ou 25Gx1"

Tipo de seringa

Seringa da PIC Solution de 1ml LDS - ponta Luer Slip (MTD Group) ref. 02071000090540/02071000090180

Tipo de agulha

Agulha hipodérmica de 23G x 1" da PIC Solution (MTD Group) ref. 02070160300800/02081230250150

Agulha hipodérmica de 25G x 1" da PIC Solution (MTD Group) ref. 02070255300800/02081250250150

Seringa com baixo espaço morto (LDS) com uma agulha integrada de 25Gx1" (disponível no fim do terceiro trimestre)

Seringa LDS de 1ml e agulha fixa de 25G x 1" da PIC Solution (MTD Group) ref. 02071300250150

