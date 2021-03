O mundo dos carros de luxo no Brasil, por Ricardo Lastória

Este mercado tem mostrado uma desenvoltura econômica diferenciada em todo o País. Enquanto nos primeiros oito meses do ano de 2020 registrou queda nas vendas de 35%, segundo a Fenabrave, o segmento de carro importado de luxo das quatro principais marcas tem crescido 4% desde de o mesmo período.

Com a chegada da pandemia, a principal mudança detectada foi que os clientes estão preferindo fazer pesquisa sobre modelos pela internet e se dirigir ao show room para fazer o test drive e fechamento de venda. A pandemia impactou o cenário econômico, mas no segmento Premium houve uma inversão. Com a diminuição de viagens e festas, os clientes têm optado por investir em carros novos para passear com a família. Esperamos que em 2021, o mercado continue reagindo positivamente e que voltemos a um patamar superior a 2019. Acreditamos muito no mercado Premium, em franco crescimento.

Enquanto a maioria dos segmentos da economia derrete em prejuízos causados pela pandemia, uma parte do setor automotivo vem ocupando a dianteira quanto o assunto é lucratividade. No segmento de veículos de luxo, com automóveis que ultrapassam a marca dos R$ 400 mil, lojas estão batendo recorde de vendas mesmo em período de distanciamento social.

Alguns estabelecimentos registram altas que vão de 30% a 100%, dependendo do recorte.

A pandemia de Covid-19 está obrigando boa parte da população mundial a ficar em casa de quarentena.

Famosos ou anônimos, a ordem é se proteger da Covid-19 para, em breve, retornar às atividades normais.

No entanto, se você tem a "sorte" de estar no grupo das personalidades e ama carros, sua quarentena pode ser um pouco mais agradável do que a da maioria da população.

Um dos maiores empresários de São Paulo, Tico Lastoria, como é conhecido no mundo digital, é brasileiro, atualmente com 33 anos, é outro apaixonado por carros de luxo. A paixão segue a linha dos carros esportivos e, recentemente, ele adquiriu uma Ferrari F430. Ele é marcado por um grande sucesso de empreendedorismo em jogos on-line. O site de leilões on-line, o Lance 24h - www.lance24h.com.br, foi considerado um dos melhores do mundo na área de entretenimento de leilões online.

Os brasileiros compraram mais carros esportivos: de janeiro a outubro do ano passado, em 2020 foram contabilizados 1,5 mil emplacamentos destes modelos de alto valor. O comentário de executivos do setor é que os brasileiros estão "se premiando" com carros caros, uma vez que, com a pandemia, as viagens para o Exterior e outros gastos foram postergados.

CEO do Lance 24h

Economista e Empresário / São Paulo / Brasil

Contato: Marcio Demari / 48: 3197-0091

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1476443/Tico_Lastoria.jpg

FONTE Ricardo Lastoria

SOURCE Ricardo Lastoria