O mundo se ilumina para celebrar o título da Premier League do Manchester City

Imagens dos jogadores do City foram projetadas em prédios em suas cidades de origem pelo mundo

Localidades foram escolhidas com base na conexão pessoal de cada jogador, incluindo clubes de futebol e escolas na infância

Jogadores foram surpreendidos com as projeções de luz para celebrar a conquista do título da Premier League

David Silva Gabriel Jesus Kevin De Bruyne Sergio Aguero Leroy Sane Pep Guardiola Full squad: Manchester Town Hall, UK Vincent Kompany

Para celebrar o título da Premier League do Manchester City, uma série de projeções de luz foram realizadas na noite passada nas cidades de origem de cada um dos jogadores pelo mundo. Essas projeções, que ocorreram em 25 cidades, em três continentes, foram uma surpresa especial aos jogadores, depois que eles levantaram o troféu da Premier League no Etihad Stadium ontem.

Cada um dos jogadores que participaram da campanha ganhadora do título, bem como o técnico Pep Guardiola e seus auxiliares, foram homenageados nas projeções, que iniciaram com uma imagem do time na Prefeitura de Manchester na noite passada. Cada uma das localidades foi selecionada por causa de suas conexões pessoais com os jogadores, do primeiro campo que jogaram futebol a suas escolas na infância.

Entre as localidades estavam a favela em São Paulo onde Gabriel Jesus aprendeu a jogar futebol, a praia de Gran Canaria onde um jovem David Silva usou para praticar suas habilidades e o local do primeiro clube de Kevin De Bruyne na Bélgica, onde os jovens jogadores disputam agora a Copa Kevin De Bruyne todos os anos. A projeção também foi realizada na Alemanha em um marco local, onde Leroy Sané fez tatuagem em suas costas. Projeções foram feitas ainda na City Football Academy, em Manchester, para reconhecer os jovens jogadores que se formaram na Academia e foram para o time principal nesta temporada.

O diretor operacional do Manchester City, Omar Berrada, disse: "Esse foi um projeto ambicioso e estimulante, que tivemos o prazer de apresentar nas últimas 24 horas. Ontem foi um grande dia em Manchester, ao conquistarmos o título da Premier League, e queríamos fazer alguma coisa que fizesse nossos jogadores vibrar e estender as celebrações do título para suas cidades de origem".

"As reações dos jogadores foram fantásticas. Eles adoraram ver a conquista do título da Premier League sendo celebrada em localidades tão especiais, o que permitiu a participação de seus fãs locais. Também gostaria de agradecer os amigos e famílias dos jogadores pela ajuda que deram para tornar esse projeto possível".

Para ver as fotos e vídeos de cada projeção, visite http://www.mancity.com/ ou as plataformas de mídia social do clube.

Localidades de cada projeção (organizada por número no time):

Time completo: Prefeitura de Manchester, Reino Unido;

Pep Guardiola: prefeitura de Santpedor cidade natal de Pep na Espanha;

Kyle Walker : Lansdowne Estate em Sharrow, Sheffield, no Reino Unido, onde Kyle jogava futebol com seus amigos quando criança;

: Lansdowne Estate em Sharrow, Sheffield, no Reino Unido, onde Kyle jogava futebol com seus amigos quando criança; John Stones : Escola Primária Penistone de John em Barnsley, Reino Unido;

: Escola Primária Penistone de John em Barnsley, Reino Unido; Raheem Sterling : Escola Comunitária Copland, em Wembley, Reino Unido, onde Raheem jogava futebol enquanto crescia;

: Escola Comunitária Copland, em Wembley, Reino Unido, onde Raheem jogava futebol enquanto crescia; Fabian Delph : escola de Fabian Tong Leadership Academy em Bradford, Reino Unido;

: escola de Fabian Tong Leadership Academy em Bradford, Reino Unido; Brahim Diaz : Escuela de Futbol Tiro Pichón em Málaga, onde Brahim aprendeu a jogar futebol;

: Escuela de Futbol Tiro Pichón em Málaga, onde Brahim aprendeu a jogar futebol; Phil Foden : viaduto Sotckport na cidade natal de Phil;

: viaduto Sotckport na cidade natal de Phil; David Silva : praia onde David costumava jogar futebol quando criança, a Playa las Marañuelas em Arguineguín, Gran Canaria;

: praia onde David costumava jogar futebol quando criança, a Playa las Marañuelas em Arguineguín, Gran Canaria; Bernardo Silva : escola de Bernardo, o Colégio Valsassina, em Lisboa ;

: escola de Bernardo, o Colégio Valsassina, em ; Aymeric Laporte : Place des Laitiers em Agen, França, onde Aymeric cresceu;

: Place des Laitiers em Agen, França, onde Aymeric cresceu; Benjamin Mendy : primeiro time de futebol de Benjamin, o US Palaiseau em Paris , França;

: primeiro time de futebol de Benjamin, o US Palaiseau em , França; Ilkay Gündogan: estádio Gelsenkirchen Hessler 06 na Alemanha, onde Ilkay jogou futebol pela primeira vez;

Leroy Sané: marco Himmelsleitter em Essen , Alemanha, onde Leroy fez a tatuagem em suas costas;

, Alemanha, onde Leroy fez a tatuagem em suas costas; Vincent Kompany : bloco da torre Helihavenlaan 35 em Bruxelas, Bélgica, onde Vincent cresceu;

: bloco da torre Helihavenlaan 35 em Bruxelas, Bélgica, onde Vincent cresceu; Kevin De Bruyne : no campo de seu ex-time Drogen em Ghent, na Bélgica, onde agora é organizada a Copa Kevin De Bruyne todos os anos;

: no campo de seu ex-time Drogen em Ghent, na Bélgica, onde agora é organizada a todos os anos; Oleksandr Zinchenko : Castelo Radomyshl na cidade natal de Oleksandr, Radomyshl, na Ucrânia;

: Castelo Radomyshl na cidade natal de Oleksandr, Radomyshl, na Ucrânia; Yaya Touré: ex-academia de futebol de Yaya, a ASEC Mimosas em Abidjan , Costa do Marfim;

, Costa do Marfim; Claudio Bravo : Loja em Viluco, Santiago, Chile , de propriedade de seus pais e onde ele cresceu;

: Loja em Viluco, , de propriedade de seus pais e onde ele cresceu; Danilo: igreja no bairro de Danilo em Bicas, Brasil, que ele frequentava em criança;

Fernandinho: primeiro campo de futebol de Fernandinho em Londrina, Paraná, Brasil;

Ederson: primeiro campo de futebol de Ederson em Osasco, São Paulo, Brasil;

Gabriel Jesus : primeiro campo de futebol de Gabriel na favela do Jardim Peri, São Paulo, Brasil;

: primeiro campo de futebol de Gabriel na favela do Jardim Peri, São Paulo, Brasil; Sergio Agüero: primeiro clube de futebol de Sergio, o Loma Alegre Football Club, em Buenos Aires, Argentina ;

; Nicolás Otamendi: igreja da família de Nicolás em La Paloma, Buenos Aires, Argentina ;

; Eliaquim Mangala: AC Lustin Football Club em Namur, Bélgica, onde Eliaquim jogou quando se mudou para a Bélgica;

Tosin Adarabioyo, Daniel Grimshaw , Lukas Nmecha e Arijanet Muric: projeções no City Football Academy em Manchester, Reino Unido, onde eles treinavam durante seu tempo na Academia do clube;

, Lukas Nmecha e Arijanet Muric: projeções no City Football Academy em Manchester, Reino Unido, onde eles treinavam durante seu tempo na Academia do clube; Pessoal de gerenciamento e técnico: no complexo de treinamento do City Football Academy em Manchester, Reino Unido.

