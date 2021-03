O'Neil Capital Management anuncia la venta de activos de Investor's Business Daily

LOS ÁNGELES, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- O'Neil Capital Management (OCM) anunció hoy que logró un acuerdo para vender los activos de su participación accionaria en Investor's Business Daily (IBD) a News Corp. Actualmente, la venta está pendiente de aprobación del ente regulador.

IBD™ fue fundada en 1984 en Los Ángeles, California, por William J. O'Neil, un legendario inversionista creador del método de inversión CAN SLIM™. Al crear IBD, el Sr. O'Neil presentó al público general análisis revolucionarios e información sobre acciones basada en datos que no se encuentran en otros medios financieros. Aunque IBD comenzó como un periódico, ahora funciona principalmente como un proveedor de servicios digitales y ha experimentado un crecimiento de dos dígitos en ingresos de las suscripciones digitales en los últimos años. Sus ofertas de servicios actualmente incluyen Investors.com, MarketSmith™, Leaderboard™, Swing Trader™, IBD Live™, podcasts de inversión y una edición impresa semanal.

"La decisión de vender los activos de IBD fue difícil", afirmó W. Scott O'Neil, director ejecutivo de OCM. "Creo que las capacidades de análisis e investigación de IBD son las mejores de su clase para el inversionista minorista. IBD cuenta con un buen margen de utilidades y una creciente base de suscriptores; es el resultado de las estrategias empresariales que implementó para capitalizar el panorama cambiante de los mercados de inversión, medios y fintech. Al agregar las exclusivas capacidades técnicas y de análisis de IBD a la ya formidable cartera de propiedades de medios de News Corp, creemos que esta transacción beneficiará enormemente a ambas empresas".

OCM reinvertirá los ingresos de la venta de IBD en el resto de sus subsidiarias. "Una empresa como IBD no sale a la venta con mucha frecuencia y estábamos en la muy afortunada situación financiera de no tener que vender. No obstante, la venta de activos de IBD nos permitirá inyectar un capital significativo en varias iniciativas creativas que hemos identificado y que son fundamentales para el futuro crecimiento de nuestra empresa, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero", señaló Steven Birch, director de Inversiones de OCM. "Estamos particularmente interesados en agilizar nuevas investigaciones y desarrollos relacionados con nuestras estrategias de inversión algorítmica. Si bien estamos saliendo del canal B2C en los Estados Unidos, esperamos desarrollar nuestras actividades comerciales B2B nacionales e internacionales. Específicamente, esperamos un crecimiento significativo en nuestras empresas de gestión de activos globales".

La empresa más reciente de OCM, O'Neil Global Advisors (OGA), es un asesor de inversiones registrado en la SEC. OGA ofrece estrategias de inversión discrecional y sistemática de capital al utilizar algoritmos y modelados cuantitativos. Sus científicos e ingenieros de datos utilizan un lago de datos que contiene más de 140 años de información sobre el mercado bursátil para desarrollar estrategias de inversión que aprovechen investigaciones patentadas. OGA gestiona las siguientes asociaciones de inversión privada: Chameleon, una estrategia clásica de oportunismo del mercado; Raven, una estrategia de crecimiento de capital de largo o corto alcance en los Estados Unidos; Timberwolf, una estrategia alternativa de primas de riesgo que utiliza factores cuantitativos patentados; y Condor, una estrategia de negociación de acciones de mediana frecuencia de largo o corto alcance en los Estados Unidos. OGA espera lanzar un índice de inversión en ETF más adelante este año. Puede encontrar más información en https://www.oneilglobaladvisors.com/.

William O'Neil Investment Management Shanghai (WONIM Shanghai) es una empresa de propiedad totalmente extranjera de William O'Neil + Company en Shanghái, China. En abril de 2020, WONIM Shanghai obtuvo una licencia de administrador de fondos privados de parte de entes reguladores chinos, que permite a entidades extranjeras desarrollar y vender fondos que invierten en activos locales a inversionistas nacionales calificados, incluyendo inversionistas institucionales y de alto valor neto. Es la empresa extranjera n.° 27 en obtener dicha aprobación. La empresa tiene como objetivo aportar estrategias de inversión basadas en modelos cuantitativos, como la metodología CAN SLIM™ de O'Neil, en el mercado de gestión de activos de China. En enero de 2021, WONIM Shanghai lanzó su primer fondo privado local. Puede encontrar más información en https://www.williamoneil.cn/.

O'Neil Capital Management India Pvt Ltd (OCM India) lanzará el O'Neil Quant Fund en abril de 2021, su primer fondo algorítmico multiestratégico. El O'Neil Quant Fund está registrado en SEBI como un fondo de inversión alternativo de categoría III. Puede encontrar más información en https://oneilcapital.in/ .

William O'Neil + Company es un asesor de inversiones registrado en la SEC que ofrece análisis bursátil, recomendaciones y asesoramiento a nivel nacional e internacional a muchos de los principales gerentes de inversiones institucionales del mundo. Las recomendaciones de William O'Neil + Company cubren más de 70.000 acciones, fondos e índices globales y se basan en una rica historia de más de 58 años de experiencia en análisis bursátil utilizando la metodología O'Neil, una combinación exclusiva de análisis técnicos y fundamentales comprobados durante los últimos 50 años para identificar a los que mejor se desempeñan en el mercado. En la actualidad, William O'Neil + Company está creciendo en el mercado institucional. El acceso digital a la investigación de William O'Neil + Company está disponible a través de PANARAY®, la emblemática plataforma de análisis bursátil de la empresa para PC de escritorio y dispositivos móviles. William O'Neil + Company también ofrece una gama de servicios de asesoramiento y conferencias personalizados, lo cual forma parte de su oferta de servicios consultivos a medida. Puede encontrar más información en https://www.williamoneil.com/.

William O'Neil Securities es un corredor/agente con licencia que ofrece servicios comerciales a clientes institucionales como fondos de pensión e inversión, fondos de cobertura, compañías de seguros y empresas. La misión de la firma es ayudar a sus clientes a maximizar su desempeño a través de su experiencia en negociaciones y al proporcionar el anonimato que esperan sus clientes. La mesa de negociación de la firma ofrece experiencia en empresas que cotizan a nivel nacional en las bolsas de NYSE y NASDAQ. William O'Neil Securities está regulada por la SEC y FINRA. Puede encontrar más información en https://www.oneilsecurities.com/.

O'Neil Digital Solutions (ODS) es una consultora líder de TI que se especializa en la optimización de complejos sistemas de procesos comerciales integrales para las industrias de servicios financieros, medios digitales, atención médica y transporte. ODS ofrece servicios personalizados de ingeniería de software, integración de sistemas y gestión de infraestructura a clientes de todos los tamaños e industrias. Desde proyectos de comunicación masiva a gran escala hasta análisis de datos confidenciales y altamente seguros, ODS cuenta con un amplio conjunto de capacidades técnicas comprobadas y una sólida plataforma CCM & CXM que ayudan a las empresas a realizar transformaciones digitales complejas y responder mejor a las necesidades y los deseos específicos de sus clientes. Puede encontrar más información en https://www.oneildigitalsolutions.com/.

William O'Neil (Shanghai) (WON Shanghai) es el centro de I+D de William O'Neil + Company con sede en China que ofrece una gama completa de servicios de I+D a las divisiones comerciales del grupo. WON Shanghai cuenta con un sólido equipo de tecnología de la información que participa en el desarrollo de nuevos productos y brinda soporte técnico continuo a la herramienta insignia de investigación PANARAY® de William O'Neil + Company. Puede encontrar más información en https://www.williamoneil.cn/.

William O'Neil India Pvt Ltd (WON India) es un asesor de inversiones registrado y regulado por la Junta de Bolsa y Valores de la India. WON India recolecta y analiza los datos financieros corporativos de más de 70.000 acciones globales con un equipo de analistas bursátiles experimentados que proporcionan recomendaciones de investigación a una base de clientes de todo el mundo. WON India también ofrece herramientas de inversión y educación al inversionista minorista indio a través de la aplicación de inversión MarketSmith India. Puede encontrar más información en https://williamoneilindia.com/.

O'Neil Capital Management es una empresa privada y familiar con intereses de inversión en servicios de gestión de activos, bienes raíces, artes gráficas, medios digitales, corretaje, asesoramiento en inversiones y tecnología de la información. Sus inversiones y empresas se gestionan a través de subsidiarias de propiedad absoluta. https://www.oneilcapital.com

