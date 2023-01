O nome de domínio mais valioso da internet será lançado em leilão.

NOVA YORK, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Sex.com está oficialmente à venda. Anteriormente vendido por $13 milhões em 2013, o preço de abertura hoje é um preço legal de $20 milhões. "A Sex.com é um dos nomes de domínio mais valiosos e reconhecíveis do mundo, e estamos entusiasmados em poder oferecê-lo à venda para o maior lance", disse Elnaz Gerami, CMO para Nômades Digitais, em um comunicado."Após nosso recente relançamento como uma mistura inovadora de plataformas sociais populares, vimos um grande influxo de novos criadores capitalizando nossos 1,5 milhões de visitantes únicos por dia. Como resultado, partes proeminentes fizeram uma oferta no nome do domínio. Por isso, decidimos colocá-lo em leilão. Esperamos ver quem será o próximo proprietário da marca sex.com".

Esta é uma oportunidade rara para qualquer indivíduo, empresa ou marca possuir uma parte da história da internet. O domínio icônico é a primeira plataforma a exigir identificação pessoal para a integração de criadores. Isso o torna um dos sites mais seguros e respeitados do setor.

O processo de licitação está definido para começar imediatamente e será realizado por meio de um leilão privado de licitação selada. As partes interessadas podem saber mais em sex.com/auction ou enviando um e-mail para [email protected]

FONTE Digital Nomad Limited

SOURCE Digital Nomad Limited