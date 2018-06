O novo ClinicAll App oferece os conhecidos serviços ClinicAll em qualquer dispositivo móvel

NEUSS, Alemanha, 26 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje, as pessoas preferem usar seu próprio dispositivo de comunicação - um smartphone ou tablet. O uso de serviços em dispositivos móveis está se tornando cada vez mais popular.

O novo ClinicAll App ajuda a tornar os pacientes e hospitais independentes dos terminais de cabeceira estacionários. Agora, os serviços clínicos podem ser acessados diretamente de qualquer dispositivo móvel.

Uma das principais vantagens do ClinicAll App é a integração. Vários provedores de software já desenvolveram funções específicas para clínicas - mas não é possível que os usuários instalem outro aplicativo separado em seu dispositivo para cada nova função. É nesse ponto que o ClinicAll App mostra sua superioridade, porque integra todas essas funções - através de interfaces apropriadas - em um único aplicativo.

Você é paciente no hospital? Abra o ClinicAll App no seu dispositivo e faça o login - e estará pronto para usar a TV, a Internet ou recuperar todas as informações do hospital: dados de tratamento, sua próxima refeição. Você também pode controlar a iluminação do quarto e sua cama. Médicos e funcionários informam via mensagens push sobre as próximas atividades, datas ou rodadas. Também é possível chamar a enfermeira. Qualquer comunicação é fácil e simples.

O ClinicAll App roda em dispositivos iOS e Android. Um servidor central fornece controle total de acesso para todos os usuários. Não há mais necessidade de terminais de computador estacionários no leito de cada paciente - reduzindo drasticamente o custo e o esforço para a instalação.

Faça o download do aplicativo gratuitamente na sua App Store - para iOS ou Android. Atualmente, fornecemos um código promocional com o aplicativo, para que todos possam ter uma visão do possível alcance das funções.

Informação:

Vídeo de apresentação do ClinicAll App:

https://www.youtube.com/watch?v=HQcSsjlOaWo

Website ClinicAll:

http://www.clinicall.de

Contato:

ClinicAll Germany GmbH

Lea Kelic

Telefone +49 2131 52813-30

lk@clinicall.de

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/710353/ClinicAll.jpg

FONTE ClinicAll

