O novo Oryx Kids Club da Qatar Airways faz do voo uma diversão ainda maior para as crianças

O lançamento, cheio de diversão, aconteceu em uma coletiva de imprensa no KidzMondo Doha, com o diretor comercial da Qatar Airways, Sr. Ehab Amin, e com o Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicações Corporativas da Qatar Airways, Sra. Salam Al Shawa, com a participação especial das mascotes heróis do Oryx Kids Club, Orry, e Orah, o Oryx com seus três amigos peludos - Kamil, o camelo, Faaiz, o falcão e Farah, a raposa do deserto.

O Oryx Kids Club e o Programa de Fidelidade Oryx Kids oferecem refeições especiais para crianças e brinquedos de pelúcia a bordo, além de um programa de passageiro frequente novo e exclusivo, pensado exclusivamente para passageiros jovens. As crianças com idade entre 2 e 11 anos poderão se inscrever no Programa de Fidelidade Oryx Kids e ganhar Qmiles, que podem ser trocadas por prêmios atraentes e benefícios exclusivos. Também ganharão Qpoints que possibilitam upgrades para um status maior dentro do programa.

O Diretor Comercial da Qatar Airways, Sr. Ehab Amin, disse: "A Qatar Airways tem o prazer de anunciar o lançamento do programa Oryx Kids Club e do programa de fidelidade para seus passageiros mais jovens, oferecendo-lhes a oportunidade de desfrutar de benefícios excepcionais enquanto viajam com a Qatar Airways. Como uma companhia aérea comprometida em receber crianças e famílias a bordo, a Qatar Airways está entusiasmada com essa nova oportunidade de interagir com seus passageiros, a partir do momento em que chegam ao aeroporto."

A vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação da Qatar Airways, a Sra. Salam Al Shawa, disse: "Voar com a Qatar Airways deveria ser sempre uma experiência divertida e fácil para as famílias, e por isso estamos empolgados em lançar nosso novo Oryx Kids Club, tornando todos os voos da Qatar Airways ainda mais agradáveis e relaxantes para pais e filhos.

"Com a ajuda de Orry e Orah e de seus amigos Kamil, Faaiz e Farah, queremos inspirar e entusiasmar as crianças quando elas voam e fazer da Qatar Airways a companhia aérea preferida das famílias. Nossos novos (e fofinhos!) brinquedos, os novos pacotes de atividades, as refeições criadas especialmente para crianças e uma nova oferta de programa de fidelidade, o Oryx Kids, com o suporte de uma extensa variedade de produtos e serviços existentes já oferecidos farão com que voar Qatar Airways seja uma jornada perfeita e divertida para todas as crianças".

A Qatar Airways também irá introduzir novas refeições infantis, mais excitantes, nutritivas e variadas. E ainda este ano, cada criança registrada também receberá um brinquedo bem fofinho como cortesia, uma das cinco mascotes heróis do Oxyx Kids Club, além de um novo e incrível kit de atividades para voos de longa distância com jogos divertidos.

Como parte dessa iniciativa, o Programa de Fidelidade Oryx Kids também será lançado nos próximos meses para crianças entre 2 e 11 anos, oferecendo a eles a oportunidade de desfrutar de benefícios de valor agregado enquanto viajam com a Qatar Airways, bem como poder acumular Qmiles que podem ser trocadas por prêmios atraentes. Além disso, também poderão acumular Qpoints que possibilitam upgrades para um status maior dentro do programa com benefícios exclusivos.

O programa também contará com uma seção segura especialmente criada no site do Privilege Club, onde as crianças podem ver seu próprio resumo de atividades, seu saldo de Qmiles, o histórico de viagens e muito mais, mantendo os membros jovens de programa atualizados sobre sua conta.

Embora seja concebido para jovens viajantes, os pais também terão um papel fundamental na gestão da conta do programa de fidelidade de seus filhos, tornando-se uma excelente oportunidade para pais e filhos que planejam viajar juntos, para que ambos possam desfrutar dos benefícios mútuos fornecidos pelo Privilege Club.

Para pré-registrar seus filhos no Oryx Kids Club, acesse:

https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/kids-programme.html

Para imagens, por favor acesse:

https://www.flickr.com/photos/qatarairways/albums/72157691616296222

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-03-22/original/4096.jpg)

Contato: 11 2575 3000

FONTE Qatar Airways

SOURCE Qatar Airways

Related Links

http://qatarairways.com