O novo simulador de futebol Football for Friendship World será lançado ao Dia Internacional de Futebol

Os primeiros utilizadores em vários países terão oportunidade de participar em jogos conforme as regras do "Futebol pela Amizade" por se unirem em equipas internacionais. Os jogadores poderão participar em jogos com os outros jogadores do mundo inteiro no tempo real, criar equipas e gerir as carreiras destas, tornar-se fãs e apoiar as equipas dos amigos nas arquibancadas. O Football for Friendship World será promovido sob o lema: "Unimos o mundo por unir os amigos!".

O Campeonato-Online Mundial do "Futebol pela Amizade" será realizado duas semanas antes do lançamento oficial na plataforma do Football for Friendship World. Durante este Campeonato-Online os jogadores jovens de 10 – 14 anos de mais de 100 países unir-se-ão em 32 equipas de Amizade e terão 55 jogos. A final do Campeonato será transmitida ao vivo. Roberto Carlos, a lenda do futebol mundial, é o Embaixador Global do Programa. A fim de se inscrever como participante e tomar parte no primeiro da história Campeonato-Online Mundial do "Futebol pela Amizade" é preciso enviar um pedido no http://participants.footballforfriendship.com/ . Os vencedores do Campeonato receberão bilhetes para a Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2021 que terá lugar em Istambul.

O operador global do Programa da Gazprom "Futebol pela Amizade" é o Grupo de Comunicações AGT; o criador do jogo Football for Friendship World é a equipa internacional da DataArt. O jogo será disponível de graça para os primeiros utilizadores.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327695/Football_for_Friendship_World.jpg



FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

Related Links

https://footballforfriendship.com



SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship