O papel da clínica de recuperação no tratamento da dependência química e alcoolismo

A internação na clínica de recuperação é o primeiro passo vital no caminho de um indivíduo para a recuperação do vício em drogas e álcool, disse Davi Tomasi, Diretor Clínico da Clínica de Recuperação Saúde Premium que trabalhou com saúde comportamental por mais de três décadas. A desintoxicação não se trata apenas de estabilização física. É onde os indivíduos estabelecem as bases para sua recuperação a longo prazo. Nossa clínica de recuperação está empenhada em ajudar os indivíduos a aprender as ferramentas e iniciar o trabalho necessário para que eles fiquem e permaneçam sóbrios.

Abstenção de drogas e álcool pode ser um processo agonizante e às vezes fatal para indivíduos que usam drogas ou álcool habitualmente. Os sintomas podem tornar quase impossível parar de consumir sem ajuda especializada. A clínica de recuperação auxilia os pacientes neste processo, prescrevendo medicamentos apropriados para aliviar os sintomas de abstinência, fornecendo supervisão médica 24 horas por dia, oferecendo terapia individual, em grupo e familiar e empregando métodos de tratamento especializados, como meditação guiada. Os pacientes passam pelo processo de desintoxicação em um ambiente seguro, sereno e familiar, com uma equipe de médicos, terapeutas, psicólogos e psiquiatras altamente qualificados e experientes.



Nossa clínica de recuperação é um dos maiores centros privados de tratamento da dependência química e tratamento do alcoolismo e saúde mental do Brasil. Nossa equipe se concentrará no desejo de cada indivíduo de fazer mudanças que alterem sua vida que levem ao caminho da recuperação. Forneceremos tratamento para dependência química e tratamento para alcoolismo em um formato inovador e consistente com a missão de recuperar cada paciente de forma única e individualizada, completa Davi Tomasi Diretor da Clínica de Recuperação Saúde Premium.

