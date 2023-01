O papel das empresas para o cuidado com a saúde mental de seus colaboradores e clientes

Programa Mental Health, da Care Plus, dá suporte online ao beneficiário 24h por dia com foco no equilíbrio emocional

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- As discussões sobre saúde mental ganharam força nos últimos anos e têm feito com que diferentes setores da sociedade se mobilizem por ações de enfrentamento aos prejuízos causados por seus diferentes transtornos. Dados do Relatório Mundial de Saúde Mental[1], publicado em junho de 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram que 15% da população em idade laboral sofreu com algum tipo de transtorno mental. De acordo com o relatório, o ambiente de trabalho amplifica questões sociais como a desigualdade social e a discriminação. Bullying e assédio moral, por exemplo, são práticas recorrentes e que agravam essas condições, contribuindo para a insalubridade do ambiente e impactando os índices de produtividade e aumentando a rotatividade dos colaboradores.

Para reverter este quadro, que aflige tanto empresas quanto colaboradores, muitas delas têm se mobilizado para incorporar no dia a dia medidas que favoreçam a mudança de mentalidade e engajem as equipes para tornar o ambiente mais acolhedor.

Por isso, antes mesmo de o Burnout ser considerado uma condição ligada ao trabalho pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a operadora de saúde Care Plus já priorizava ações voltadas a prevenção e tratamento de transtornos mentais.

Prova disso é que, em 2019, lançou o Mental Health, programa foi desenvolvido para oferecer um modelo de atendimento focado no equilíbrio mental de seus beneficiários que contemple o apoio técnico e orientação necessários às empresas que contratam os serviços de Saúde Ocupacional da operadora. "O Mental Health conta com suporte profissional de diferentes especialidades para se adequar às necessidades do beneficiário, disponível 24h por dia, sete dias por semana", afirma Ricardo Salem, médico e diretor-executivo da Care Plus. "Constantemente revisamos nossos processos para garantir que as pessoas reportem toda e qualquer intercorrência e tornem nossos ambientes seguros para nossos pacientes, onde as pessoas se sintam confortáveis para compartilharem experiências e ideias", pontua.

Com a eclosão da pandemia em 2020, a procura pelo Mental Health cresceu de forma exponencial: em março de 2021, o aumento registrado foi de 96%. Em 2022, o programa atendeu mais de 4 mil beneficiários, sendo 50% novos casos.

Assuntos como liderança e novas modalidades de trabalho, que passam por constantes modificações, também ganharam atenção especial. "O Mental Health disponibiliza materiais e suporte especiais para apoiar lideranças e as áreas de Recursos Humanos em situações associadas à Saúde Mental de seus times", diz o diretor-executivo. Dessa forma, o programa oferece o suporte técnico adequado para escuta, acolhimento e orientação dos líderes e RH's diante de quadros de sofrimento mental de seus times, bem como de momentos de tomadas de decisão para manutenção da segurança desses ambientes de trabalho.

A segurança psicológica é um tema transversal em Governança Clínica na operadora e assuntos relacionados a este tópico têm sido constantemente demandados, como a síndrome de burnout, seguidos de conteúdos sobre motivação e equipes de trabalho.

