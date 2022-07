O PIANO MAENE-VIÑOLY CONCERT GRAND

Uma evolução do século XXI do piano de cauda

NOVA YORK, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 19 de julho de 2022, a apresentação do célebre pianista Kirill Gerstein no Festival de Verbier, que será transmitida ao vivo pela Medici.tv, marcará o lançamento do piano de cauda Maene-Viñoly.

O novo instrumento foi desenvolvido em conjunto pelo mestre fabricante de pianos Chris Maene e o renomado arquiteto Rafael Viñoly. O teclado ergonômico curvado do piano combina com o movimento natural dos braços de um pianista girando a partir dos ombros e facilita que se toque o instrumento sem fazer esforço em todos os repertórios. A disposição radial do teclado se extende às cordas que se espalham sobre uma mesa de som muito maior, aumentando a capacidade do instrumento em termos de nuances, clareza e potência.

Rafael Viñoly é um ávido pianista amador. Sua própria experiência e estreita amizade com mestres pianistas aguçaram seu conhecimento das exigências biomecânicas do instrumento e serviram de inspiração para sua ideia de curvar o teclado. Em uma conversa no ano de 2016 com artistas lendários, como o Maestro Daniel Barenboim e Martha Argerich, ele foi incentivado a desenvolver o conceito. Logo depois, Viñoly procurou uma parceria com Chris Maene, que já havia desenvolvido um piano de cauda de cordas retas para o Maestro Barenboim.

Primeiro, a equipe colaborou com o renomado pesquisador de cinemática de pianos Renzo Pozzo, professor do Departamento de Ciências Médicas e Biológicas da Universidade de Udine (Itália), e a pianista e pesquisadora alemã Dra. Henriette Gärtner para determinar o arco ideal do teclado. Posteriormente, o desenvolvimento técnico e estético utilizou tradições de fabricação de piano consagradas, design e modelagem acústica auxiliados por computador, além do generoso feedback e apoio de alguns dos técnicos e pianistas mais destacados do mundo, como Emanuel Axe, Daniel Barenboim, Kirill Gerstein, e Stephen Hough, entre outros.

Após seis anos de desenvolvimento, temos o orgulho de apresentar um piano de cauda que supera as expectativas de nossa equipe em termos de qualidade de som, ergonomia, fabricação e estética.

Kirill Gerstein explicou:

As formas clássicas permanecem vivas e relevantes por meio de mudanças e desenvolvimento. O piano de cauda Maene-Viñoly reformula o conceito sobre o que é um piano de cauda moderno, ao mesmo tempo em que reconhece e utiliza as tradições e ideias do passado. Seu teclado curvado, desenvolvido para acompanhar o arco natural do movimento do braço, é o ponto de partida para o layout reformulado da placa sonora maior que acompanha esta curvatura. O união de design, ergonomia e função conferem ao piano uma marca sonora distinta. Este piano é uma criação musical e artística, uma vez que a arte inova e provoca ao utilizar os feitos do passado para olhar para o futuro. Sinto-me entusiasmado e honrado em fazer a primeira apresentação pública do Maene-Viñoly Concert Grand.

Chris Maene comentou:

Rafael Viñoly é um arquiteto excepcional com uma visão clara e paixão profunda por suas criações. No design do instrumento, os aspectos visuais são uma extensão lógica dos esforços para atender a suas metas acústicas e ergonômicas. Ao considerá-lo como algo inteiro e integrado, ele nos levou a desafiar a configuração tradicional de um piano de cauda e a abraçar as consequências da ideia de base. A física de transmitir as forças aplicadas ao teclado ergonômico se prestou a um arranjo radial de cordas retas e à nossa própria expertise. O resultado é surpreendente: das ideias de Rafael Viñoly surgiu um piano de cauda radicalmente novo, com visual único e som requintado!

Rafael Viñoly comentou:

O conhecimento, a sensibilidade e o compromisso com a excelência evidentes de Chris Maene só poderiam ser resultado de uma vida inteira de experimentação e aprendizado sobre a fabricação de pianos. Mas mais do que isso, nenhum outro fabricante de piano teve a coragem de desafiar o status quo de uma cultura e indústria que viram pouca inovação em nome de seus expoentes mais importantes, os pianistas profissionais. O Chris tem a coragem de um artista, porque de fato ele é um, além de ser um perito incondicional.

**Em 19 de julho de 2022, às 13h, logo após sua estreia, um Maene-Viñoly Concert Grand será apresentado à imprensa e ao público por Maene, Viñoly e Gerstein no hotel W Verbier, Rue de Médran 70, 1936 Verbier, Suíça. Serão servidos aperitivos e bebidas.

