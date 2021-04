O plano diretor Journey Through Time marca um passo importante na proteção e compartilhamento do patrimônio cultural de AlUla com o mundo

O projeto espacial e visionário do plano diretor Journey Through Time estabelece um programa de 15 anos para desenvolver de forma responsável e sustentável a área histórica central de AlUla, uma paisagem cultural única localizada no noroeste da Arábia.

O plano contribui para o avanço do Visão 2030 da Arábia Saudita, abrindo um novo capítulo no desenvolvimento de AlUla como um museu vivo, ao mesmo tempo que acelera o crescimento de uma economia diversificada e de uma comunidade vibrante.

O plano diretor Journey Through Time transformará AlUla em um destino global de patrimônio, natureza, arte e cultura. Os principais elementos do plano são:

Cinco distritos que abrangem o centro com 20 km de AlUla servirão como pontos de passagem no Journey Through Time, desde a cidade antiga no sul até a cidade histórica de Hegra no norte, cada um moldado pelo patrimônio natural e cultural do local. Os distritos são: Cidade Antiga de AlUla (Distrito 1), Dadan (Distrito 2), Jabal Ikmah (Distrito 3), Nabataean Horizon (Distrito 4) e cidade histórica de Hegra (Distrito 5).

Cada um dos distritos se concentrará em um sítio patrimonial existente e será atravessado pelo antigo oásis de AlUla. Um trecho de 9 km, constituindo o centro do oásis cultural, será totalmente revitalizado, começando pela Cidade Antiga de AlUla.

Quinze novos ativos culturais, incluindo museus, galerias e centros culturais, servirão como marcos em cada distrito.

O Wadi of Hospitality de 20 km, que se estende ao longo do leito do antigo oásis, conectará os cinco distritos e servirá como a "espinha dorsal" verde para os pedestres do Journey Through Time.

Uma linha de bonde de baixa emissão de carbono com 46 km de extensão conectará o Aeroporto Internacional de AlUla aos cinco distritos. Uma rota cênica, bem como trilhas de bicicleta, equestres e de pedestres, promoverão uma abordagem tranquila e vivencial para a mobilidade, promovendo viagens com baixas emissões de carbono.

O wadi e o bonde de baixa emissão de carbono seguirão em grande parte a rota utilizada por peregrinos na ferrovia Hijaz há muitos séculos, garantindo uma experiência visual e interpretativa memorável da transição do oásis para o deserto.

Somando um total de 5.000 quartos à meta geral de 9.400 quartos até 2035, cada distrito oferecerá sua própria mistura personalizada de opções de moradia e hospitalidade, que vão desde hotéis e resorts de ecoturismo a cabanas de luxo e fazendas em canions esculpidos nas rochas de arenito.

O Kingdoms Institute, um componente importante do plano, será um centro global de conhecimento e pesquisa arqueológica dedicado às culturas e civilizações que habitam essa região há mais de 7.000 anos, incluindo os antigos reinos de Dadan e Lihyan e os magníficos nabateus, que construíram a cidade de Hegra, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

O plano diretor Journey Through Time foi desenvolvido sob a liderança de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro e sob a orientação de Sua Alteza Príncipe Badr, Ministro da Cultura da Arábia Saudita e o Governador da Comissão Real de AlUla (RCU).

O plano diretor Journey Through Time foi idealizado como uma forma de captar a essência enraizada do que a AlUla já é - um oásis de cultura, patrimônio, natureza e comunidade únicos - ao mesmo tempo que faz a curadoria de um legado atemporal com histórias do passado para informar o futuro e abrir novos capítulos na história em desenvolvimento de AlUla.

Cada distrito do plano diretor Journey Through Time é um marco cultural por mérito próprio e o reflexo da história singular e em constante evolução, topografia e natureza únicas daquele local em particular. Esse sistema espacial de vilas, experiências e ativos culturais altamente diferenciados foi projetado para ser centrado no visitante e proporcionar descobertas mais imersivas, explorações e estadias mais longas.

Simbolizando o compromisso renovado da Arábia Saudita com a preservação e a proteção do patrimônio mundial, conhecimento e pesquisa, o plano diretor está respaldado por extensos estudos científicos sobre os padrões humanos de AlUla e sobre a evolução ambiental e geológica, desenvolvidos por uma equipe de especialistas internacionais e sauditas.

Como resposta direta aos desafios do desenvolvimento sustentável e responsável de um ambiente desértico frágil, a reconstituição do oásis cultural de 9 km, por meio de pesquisa e soluções inovadoras, será um elemento-chave do plano diretor. Contribuindo para a iniciativa Saudi Green, a regeneração de AlUla está sustentada por uma estratégia para reabilitar a terra e reverter o curso da desertificação na área. Permitindo uma grande expansão dos espaços verdes e abertos de AlUla de até 10 milhões de metros quadrados, ela oferecerá um paraíso para os sítios arqueológicos de AlUla, uma oportunidade para a produção agrícola sustentável, bem como uma experiência encantadora para os visitantes.

Juntos, dois projetos emblemáticos do plano diretor – o Kingdoms Institute e o Oásis Cultural – refletem o compromisso da Arábia Saudita de oferecer ao mundo um modelo viável de proteção, preservação e contribuição para o legado cultural e natural do mundo.

Criando uma visão nova e equilibrada de conceitos como proteção, conservação, restauração, regeneração e desenvolvimento, o AlUla Sustainability Charter (Estatuto de Sustentabilidade de AlUla) prepara o terreno para uma abordagem inovadora e integrada à sustentabilidade. O estatuto inclui, no centro do plano diretor, uma política de zero emissões de carbono juntamente com princípios de economia circular e políticas robustas de resiliência em torno do desenvolvimento em áreas sensíveis quanto a patrimônio e meio ambiente, bem como de inundações e melhor gestão da água e plantio de vegetação.

Sendo primeiramente um investimento nos cidadãos de AlUla e em seu futuro, o plano diretor incorpora o compromisso da RCU com a inclusão comunitária. Totalmente incorporados ao plano, novos serviços orientados à comunidade, amenidades, assim como instalações culturais e educacionais, juntos criarão uma economia de turismo, cultura e agricultura mais forte para AlUla. O crescimento econômico não só aumentará o pool de talentos de AlUla em uma comunidade local que atuou como guardiã de valores, técnicas e tradições ancestrais por milênios, como também estimulará uma sociedade próspera e vibrante em um excelente lugar para viver, trabalhar e explorar.

O plano diretor Journey Through Time é o primeiro de uma série de planos para AlUla e constitui a primeira e mais importante parte do desenvolvimento de AlUla. O plano será implementado em três fases até 2035, e a primeira fase será concluída até 2023, com o objetivo de oferecer uma experiência abrangente centrada no visitante.

Após a conclusão da estratégia de desenvolvimento mais ampla de AlUla em 2035, 38 mil novos empregos em meio a uma população de 130 mil habitantes terão sido criados, quando AlUla contribuirá com SAR 120 bilhões para o PIB do Reino (USD 32 bilhões). Além disso, 80% do condado de AlUla terá sido designado como reserva natural com a reintrodução de flora e fauna importantes.

Isso será alcançado por meio da renda gerada anualmente por dois milhões de visitantes, oferecendo um total de 9.400 quartos de hotel e promovendo ainda mais a agricultura, as artes, a cultura e o turismo como os principais impulsionadores econômicos de AlUla. Oportunidades exclusivas incentivarão e acelerarão ainda mais os negócios e investimentos de parceiros que compartilhem os valores da RCU em termos de sustentabilidade, desenvolvimento responsável e inclusão da comunidade.

Sobre AlUla

Situada a 1.100 km de Riad, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar com um patrimônio natural e humano extraordinário. A vasta área, com 22.561 km², inclui um vale de oásis exuberante, rodeado por montanhas de arenito e patrimônios culturais antigos datados de milhares de anos.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. Uma cidade antiga de 52 hectares, Hegra foi a principal cidade do sul do Reino Nabateu e é composta por quase cem tumbas bem preservadas com fachadas elaboradas esculpidas em rochas de arenito. Pesquisas atuais sugerem que Hegra foi o posto mais meridional dos romanos após haverem conquistado os nabateus em 106 DC.

Além de Hegra, AlUla abriga uma série de sítios históricos e arqueológicos fascinantes, como uma Cidade Antiga cercada por um antigo oásis, o Dadan, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan, que é considerada uma das cidades do 1º milênio A.C. mais desenvolvidas da Península Arábica; milhares de locais de arte e inscrições rochosas antigas em Jabal Ikmah e estações ferroviárias de Hijaz.

Sobre a Comissão Real de AlUla

A Comissão Real de AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 para preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir a diversificação econômica, o empoderamento comunitário local e as prioridades de preservação de patrimônio do programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre a AFALULA (agência francesa para o desenvolvimento de AlUla)

A RCU trabalhou em estreita colaboração com sua parceira, a Agência Francesa de Desenvolvimento de AlUla (AFALULA), no desenvolvimento do plano diretor. A AFALULA foi fundada em Paris em julho de 2018, após um acordo intergovernamental assinado pela França e pela Arábia Saudita em abril daquele ano. A AFALULA tem como objetivo apoiar sua parceira saudita, a Comissão Real para AlUla (RCU), na construção conjunta do desenvolvimento econômico, turístico e cultural de AlUla, uma região situada no noroeste da Arábia Saudita que se beneficia de notável patrimônio natural e cultural. A missão da agência é mobilizar os conhecimentos e experiência franceses e reunir as melhores operadoras e empresas nas áreas de arqueologia, museografia, arquitetura, meio ambiente, turismo, hotelaria, infraestrutura, educação, segurança, agricultura, botânica e gestão sustentável de recursos naturais.

Outros trabalhos de desenvolvimento da RCU

Nos últimos três anos, a RCU realizou outros trabalhos de desenvolvimento com vários parceiros em todo o mundo. Entre eles está a expansão da capacidade em 300% do aeroporto internacional de AlUla, que recebeu seu primeiro voo internacional recentemente, e a construção de Maraya, o premiado centro multipropósito de conferências e entretenimento. Com 500 lugares, Maraya, o maior edifício espelhado do mundo, sediou eventos globais exclusivos, como a Conferência Hegra de Ganhadores do Prêmio Nobel e os festivais culturais Winter at Tantora, que apresentaram artistas como Andrea Bocelli e Lang Lang. Além disso, entre os projetos de hospitalidade exclusivos já anunciados está o desenvolvimento de resorts de luxo em parceria com a Accor/Banyan Tree, Habitas e Jean Nouvel.

